羊水破小生命即將臨盆 警車前導護送十分鐘到竹市診所
竹東警分局二重埔派出所昨晚接獲李姓民眾報案，表示臨盆的妻子羊水破了，需儘速至醫院生產，二重所副所長蘇志國深知生孩子乃人一生中最重要的事，且攸關兩條寶貴的生命，指示員警林家禾、曾楚惠以警備車作為前導車，成功護送李男及妻子至婦產科就診，順利產下一子。
警方表示，昨天晚間8時許，突見一輛載有待產孕婦的自小客車暫停於二重埔派出所前停車場，李姓民眾下車後向值班人員表示妻子羊水已破，似乎須緊急生產，副所長蘇志國了解情況後，調派員警以警用車輛護送，警方一路開啟爆閃燈，前導李姓民眾於台68快速道路上奔馳，沿途遇有車輛時以高分貝間歇警笛示警，確保後方車輛行駛安全，終於在10分鐘內抵達新竹市婦產科診所。
李姓民眾到院後，慌張按救護鈴通知診所內醫護人員，警方則協助孕婦下車，並幫忙看護車上孩童，由於李妻一路面露痛苦表情且行動不便，李姓民眾直到見護產科護士帶領李妻子進產房後，才卸下心中的大石，並頻頻向協助護送的員警道謝。數小時後，李妻也在深夜順利產下一健康寶寶，母子均平安無生命危險。
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