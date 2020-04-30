羊水破小生命即將臨盆 警車前導護送十分鐘到竹市診所

竹東警分局二重埔派出所昨晚接獲李姓民眾報案，表示臨盆的妻子羊水破了，需儘速至醫院生產，二重所副所長蘇志國深知生孩子乃人一生中最重要的事，且攸關兩條寶貴的生命，指示員警林家禾、曾楚惠以警備車作為前導車，成功護送李男及妻子至婦產科就診，順利產下一子。

警方表示，昨天晚間8時許，突見一輛載有待產孕婦的自小客車暫停於二重埔派出所前停車場，李姓民眾下車後向值班人員表示妻子羊水已破，似乎須緊急生產，副所長蘇志國了解情況後，調派員警以警用車輛護送，警方一路開啟爆閃燈，前導李姓民眾於台68快速道路上奔馳，沿途遇有車輛時以高分貝間歇警笛示警，確保後方車輛行駛安全，終於在10分鐘內抵達新竹市婦產科診所。