北市社區里辦公室辦餐烤箱失竊 警3小時內尋回

台北市中正區新營里里辦公室昨天清晨發生一起烤箱竊案，里長何國榮為建立社區老人共餐據點所設置的一台大型烤箱，被不明人士破壞、並私自推走，因社區共餐活動仰賴烤箱加熱餐點，烤箱遭竊使里長非常困擾，所幸警方獲報後，3小時內就將烤箱尋回，並鎖定竊嫌身分，後續正積極追查中。

警方調查，年約35歲的蔡姓男子，昨天清晨5時許趁四下無人，獨自到新營里里辦公室門口，將烤箱上的電線剪斷後，藉著大型烤箱底部裝有輪子，將烤箱推離原位，一路沿愛國東路推到福州街一帶，並以1000元價格賤賣給重慶南路上一間中古商行。

案發後不久，家住新營里的一名賴姓婦人正巧在路邊發現失竊烤箱被放在一輛貨車上，遂通報警方處理；警方循線追查後，發現一名中古商行葉姓負責人是車主，他向警方坦承收購烤箱，但不知道是贓物，並稱「近期餐飲業不好做，收了烤箱也賣不出去，本來是不想收的，沒想到是失竊贓物」。

新營里里長何國榮表示，因里辦公室周遭場地夠寬敞，新營里有台北市最大規模的老人共餐活動，平日除提供中餐外，也備有麵包、茶飲做為社區長者的下午茶，讓長者們能齊聚聯絡感情、從事休閒活動；到了下午4時10分，也會將多出來的麵包和茶點包裝好，提供給鄰近的中正國中放學學生，讓孩子們在放學準備補習的空擋能先墊墊胃。

「物資冰在冰箱都冷冷的，所以才準備烤箱來加熱，被偷了要怎麼辦？」何國榮說，失竊烤箱當初花費近3萬元購置，平時無論是共餐、下午茶等活動，都須依賴烤箱來處理，沒想到竊嫌將烤箱偷走，還以1000元價格賤賣給二手商行，幸好警方迅速尋回失物，「但這些有價舊物被輕易地低價賤賣銷贓，是不是能透過交易實名制，讓慣竊知難而退？」