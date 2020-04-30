西濱快彰化段區間測速不準 取締以來3627件罰單全撤銷

台61西濱彰化段區間測速上路不到2個月，被舉發的駕駛人質疑測速設備精確性，警方檢視後發現系統確實出現錯誤，決定將4月4日以後所舉發超速案件已辦理的1379張罰單撤銷，但民眾也質疑4月3日以前儀器的準確性，警方考量設備商無法提出合理公正的紀錄資料佐證，決定從今年3月2日起到4月17日止已舉發超速違規案件計有3627件，全部主動函請管轄監理單位撤銷。

彰化縣警察局在台61線北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道）間，全長近9公里建置區間測速系統，從今年3月2日起開始實施取締超速違規，日前有民眾在車友臉書反應騎乘大型重機行經台61西濱公路彰化段時，為區間測速設備舉發超速，經核對行車記錄器顯示時間與系統記錄時間不同，質疑警方測速設備有精確性問題，彰化交通隊4月25日立即通知廠商派員檢修設備狀況，發現系統攝影機對時韌體異常，設定定時與網路對時伺服器(NTP)進行對時程式發生異常錯誤，造成違規照片時間資料錯誤，導致錯誤舉發。

警察局交通隊表示，區間測速起迄點間距離是固定的，起、迄2端的車牌辨識攝影機及後端處理器的時間，應與網路對時伺服器對時同步，原本設定每10分鐘會做對時校正，經檢修該區間測速系統設備發現韌體對時功能異常，導致設備時間資料錯誤，因此對於4月4日以後所舉發超速案件已辦理撤銷。

但民眾質疑為何是從4月4日後罰單才撤銷，4月3日以前儀器準確性有沒有問題?警方說，目前廠商無法提出合理公正的紀錄資料佐證，為避免該區間測速系統設備精確性問題，致民眾權益受損，影響執法公信力，警察局決定針對從開始實施取締日期3月2日起到4月17日止，已舉發超速違規案件計有3627件，全部主動函請管轄監理單位撤銷，民眾若已繳納罰款，請等候監理單位通知辦理退款，如果尚未繳納罰款，由監理單位直接撤銷免罰，所造成不便，警方也表示歉意。

目前台61線彰化段區間測速系統設備已先撤下，並更新對時韌體，修復後送請第三方公正單位國家中山科學研究院驗證，警察局強調除了送國家中山科學研究院驗證外，會再送1至2家做複驗，驗證通過後再評估重新使用，以昭執法公信力。