外曾祖父過世奔喪 3歲男童遇車劫慘死

3歲宋姓男童的外曾祖父過世，他隨媽媽到苗栗縣大湖鄉奔喪，昨晚7點左右從靈堂要回家橫越省道台3線，不幸遭1輛小貨車撞及，頭顱變形大量出血，送醫延至今天清晨死亡，警方將報請檢察官相驗釐清車禍原因與責任。

苗栗縣大湖警分局大湖派出所昨晚據報，大湖鄉省道台3線北上127.5公里處聖顯宮前路口發生車禍，警方初步調查，3歲宋姓男童趁著家人不注意，離開靈堂獨自橫越台3線要回家，24歲黃姓男子駕駛小貨車由大湖往獅潭方向途經發生碰撞，宋童頭部受重創，今天清晨5點10分宣告不治。

黃男指稱當時行車速度約時速60到70公里，因幼童身高較矮，發現時已在車前5到6公尺，當下左閃避並煞停車子，但還是撞上，警方測得黃男呼氣酒精濃度值0，檢警今天相驗調查。

大湖警分局指出，事故地點標誌、標線明確，將建議道路主管機關增畫「慢」字標線或減速標線，以提醒用路人慢行，警方並持續加強社區宣導，請家長注意看護幼小兒童行走安全，警方將加強該路段重大交通違規取締及肇事熱點守望，防制交通事故。