半夜廁所門縫露出手臂 警破門救出生病女患者
罹糖尿病的林姓婦人日前在加油站身心障礙廁所時，施打胰島素，一時身體不適身體不適倒在地上， 經民眾看到廁所門縫一隻手，立即向市警五分局北屯派出所報案，員警迅速趕到，破門協助救護，救出林姓婦人。家屬頻向警方致謝。
大家是否在上公共廁所時候是否感覺間隙很大而沒有安全感呢？其實這個大間隙在設計上是有特別考量的，有些國家甚至有法規規範廁所隔間特定的高度，原來其中有安全性的考量，以防有人昏倒在內或其他狀況，外人才有辦法即時發覺及救護。
4月26日凌晨，中市警五分局巡佐彭國泰與警員黃啟賓巡邏接獲民眾報案，指稱「北屯區昌平路與文心路一帶加油站的身心障礙廁所好像有人躺在地上」。員警趕赴現場後，發現身心障礙廁所的門上鎖，敲門詢問是否有人在內但無回應，正感疑惑之際，報案民眾向員警表示他是在門縫看到一隻手臂，直覺有異，趕緊報案。
員警蹲下查看，發現確實有人倒地的身影，林婦（61歲）的回應十分虛弱，員警當下判斷須即刻破門救援，觀察廁所的門鎖後，趕緊想辦法用工具開鎖，開門後發現林姓婦人倒臥地上無法起身，所幸婦人意識尚清晰，對員警的詢問仍能清楚回答。
原來林婦患有糖尿病，倒地前正在施打胰島素，一時身體不適而軟倒臥地無法起身，員警趕緊通報救護車前來救護。經查婦人身分，發現林婦在西屯區被通報失蹤，警政系統連線讓黃員得以看到通報資料，立刻通知林婦的女兒已找到其母親，請她前往中國醫藥學院，待母親身體康復後再至所撤尋。
女兒於電話中頻頻向員警道謝，並表示母親因生病心情不好，同日下午出門後就都還沒回家，十分擔心其安危，幸好有員警的幫忙，在報案後兩小時馬上找到母親，真的很感謝員警的幫助。員警熱心助人再添一樁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言