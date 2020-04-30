談判債務糾眾打人傳槍響 高市警逮捕主嫌

林姓男子今天清晨與謝姓男子在高市大寮區包公廟前談判債務，謝男糾眾將林男圍毆成傷後逃逸，現場傳出槍聲並留下一顆子彈，警方上午循線逮捕謝男，將追查其同夥及槍彈來源。

林園警分局清晨4時50分接獲報案稱，大寮區開封街包公廟前有人遭圍毆，警方趕到滋事人馬已鳥獸散，林男及其女友還在場。

林男頭部、背部及手腳多處挫傷被警方送醫，他女友向警方表示，現場好像有聽到一聲槍聲，警方鑑識人員隨後到場採證，當場在地上發現一顆已擊發但彈頭完整的子彈，帶回鑑定中。

警方上午循線至謝男高雄住處將他帶回偵辦，警方並擴大調閱現場及附近監視器畫面，將追查謝男同夥，以及現場遺留的子彈來源。

警方調查，謝男因租車積欠林男新台幣7萬元債務，兩人相約包公廟前協商債務時，雙方一言不合，林男當場遭謝男率眾圍毆成傷，當時疑有人在現場開槍，將深入調查釐清。