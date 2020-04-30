聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑充電器爆炸 竹南2棟民宅連通2樓付之一炬
苗栗縣竹南鎮公館里2棟毗鄰民宅今天上午7點50分左右發生火災，消防局據報人車到現場，2棟相連的2樓已經全面燃燒，3樓鐵皮加蓋滿布濃煙，屋內2人已逃出，消防人員滅火，9點多將火撲滅，2棟的2樓付之一炬，無人員受傷。
男屋主懷疑是充電器爆炸，碰的一聲就迅速起火，太太正在上廁所，兩人趕緊往外逃生，起火原因及損失由消防局、警方進一步鑑識調查中。
【中央社／苗栗縣30日電】
苗栗縣竹南鎮一間透天厝今天上午突然冒出火舌，屋主急忙呼叫正在如廁的妻子逃命，2人相偕逃出火場，2樓已全面燃燒，消防隊員趕抵撲滅火勢，不排除是充電器爆炸引發火勢。
苗栗縣消防局上午7時許接獲通報，竹南鎮公館里一間鐵皮加蓋的3樓層樓透天厝傳出火警，隨即派遣竹南與頭份分隊人車前往搶救，抵達現場時，2樓已冒出猛烈火舌和濃煙。
消防隊員見狀立即拉出水線灌救，約30分鐘控制火勢，但2、3樓已被燒得面目全非；及時逃出的屋主表示，火警發生前曾聽到爆裂聲響，「可能是充電器爆炸」，沒多久就竄出火舌和濃煙。
屋主指出，當時看到火勢迅速蔓延，立即大聲呼叫正在上廁所的妻子「趕緊逃命」，所幸2人平安脫險，無人傷亡，至於詳細起火原因，消防局表示，還有待火場鑑識小組進一步勘驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言