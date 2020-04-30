疑充電器爆炸 竹南2棟民宅連通2樓付之一炬

苗栗縣竹南鎮公館里2棟毗鄰民宅今天上午7點50分左右發生火災，消防局據報人車到現場，2棟相連的2樓已經全面燃燒，3樓鐵皮加蓋滿布濃煙，屋內2人已逃出，消防人員滅火，9點多將火撲滅，2棟的2樓付之一炬，無人員受傷。

男屋主懷疑是充電器爆炸，碰的一聲就迅速起火，太太正在上廁所，兩人趕緊往外逃生，起火原因及損失由消防局、警方進一步鑑識調查中。 苗栗縣竹南鎮公館里2棟毗鄰民宅今天上午疑因充電器爆炸起火，相連的2樓付之一炬。記者范榮達／翻攝

【中央社／苗栗縣30日電】

苗栗縣竹南鎮一間透天厝今天上午突然冒出火舌，屋主急忙呼叫正在如廁的妻子逃命，2人相偕逃出火場，2樓已全面燃燒，消防隊員趕抵撲滅火勢，不排除是充電器爆炸引發火勢。

苗栗縣消防局上午7時許接獲通報，竹南鎮公館里一間鐵皮加蓋的3樓層樓透天厝傳出火警，隨即派遣竹南與頭份分隊人車前往搶救，抵達現場時，2樓已冒出猛烈火舌和濃煙。

消防隊員見狀立即拉出水線灌救，約30分鐘控制火勢，但2、3樓已被燒得面目全非；及時逃出的屋主表示，火警發生前曾聽到爆裂聲響，「可能是充電器爆炸」，沒多久就竄出火舌和濃煙。

屋主指出，當時看到火勢迅速蔓延，立即大聲呼叫正在上廁所的妻子「趕緊逃命」，所幸2人平安脫險，無人傷亡，至於詳細起火原因，消防局表示，還有待火場鑑識小組進一步勘驗。