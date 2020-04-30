影／80歲婦人失智走到派出所報案兒子被抓 警助返家

8旬失智老婦獨自走了3公里，到台中市清水警分局清泉派出所報案，說她兒子被抓走，員警直覺有異，耐心詢問，幫忙找到她家人，帶婦人回家。

清水警分局清泉派出所警員王千值班時，4月19日上午9點30分，80歲蔡姓老婦人慌張的走進派出所向警表示要報案「兒子被抓走了」，警方不敢大意立即詢明原因及案情，經詢問老婦時卻說不出自己住在哪邊、兒子叫什麼名字，身上也沒有攜帶任何證件，警方研判應是失智老婦。

警方積極透過各種方法，想幫忙找出她的家人，可惜徒勞無功，這時王姓警員靈機一動，拿著老婦人的照片，詢問轄內里長指出 曾在沙鹿區清泉路看過該名老婦，警方再到附近挨家挨戶詢問，其中一住戶剛好是老婦之友人，警方聯繫當下，她媳婦也正在外頭尋找人，聽到老婦平安在警所時，立即趕到警所將婆婆帶回家。

媳婦表示，她丈夫去上班，沒被抓走，因婆婆年紀大患有失智及妄想症狀，她早上下班回家後，發現婆婆不在家，正著急在外找尋之際，幸好接到警方來電通知婆婆安全在派出所，很感謝警方。

清泉派出所長林翊歆呼籲，若家中有高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，以免發生危險。