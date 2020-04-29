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國內酒精大廠贈高市消防2000組護目鏡防疫

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
國內酒精大廠國韶實業公司感念站在第一線防疫的消防救護員辛勞不易，昨天下午2點時，慷慨解囊捐贈2000組防疫護目鏡給消防局，由消防局長黃江祥（左）受贈。記者邱奕能／翻攝
國內酒精大廠國韶實業公司感念站在第一線防疫的消防救護員辛勞不易，昨天下午2點時，慷慨解囊捐贈2000組防疫護目鏡給消防局，由消防局長黃江祥（左）受贈。記者邱奕能／翻攝

國內酒精大廠國韶實業公司感念站在第一線防疫的消防救護員辛勞不易，昨天下午捐贈2000組防疫護目鏡給消防局，盼透過捐贈確保消防員有更好防護裝備，進而提供更好的服務品質。

據高市消防局統計，自新冠肺炎爆發以來到昨天為止，載送疑似就醫案件計767件、就醫人數達854人、載送趟數累計1134趟。

這次國韶實業公司捐贈2000組防疫護目鏡，由高雄市消防局長黃江祥出席受贈。

消防局指出，國韶實業公司是國內藥用酒精大廠，長年深耕台灣醫療市場。由於消防局預算經費有限，有賴於民間熱心團體與善心人士挹注資源來彌補公共服務設備的不足，支持消防局讓消防能量更上一層樓。

黃江祥也說，期盼這次捐贈能達到拋磚引玉的效果，吸引更多企業、團體共襄盛舉，以強化到院前緊急醫療救護功能，共同努力建構高雄成為安全、快樂、宜居的城市。

國內酒精大廠國韶實業公司感念站在第一線防疫的消防救護員辛勞不易，昨天下午2點時，慷慨解囊捐贈2000組防疫護目鏡給消防局，盼透過捐贈確保消防員有更好防護裝備。記者邱奕能／翻攝
國內酒精大廠國韶實業公司感念站在第一線防疫的消防救護員辛勞不易，昨天下午2點時，慷慨解囊捐贈2000組防疫護目鏡給消防局，盼透過捐贈確保消防員有更好防護裝備。記者邱奕能／翻攝

酒精 新冠肺炎 消防員

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