零確診就鬆懈？老婦搭公車不戴口罩...狂聊天 槓上司機

新冠肺炎疫情延燒破百天，國內好不容易連續4天「零確診」，更累計17天無本土病例，中央疫情指揮官陳時中表示，「可以輕鬆，但不能鬆懈」。然而，高雄市1名78歲陳姓老婦，今天搭公車時沒戴口罩，司機再三廣播勸告，她才不甘願地配合，不久又拉下口罩逕自與旁人聊天，還因此與司機起衝突、鬧上警局。

據公車司機指稱，陳姓老婦今天上午10點多從左營翠峰路上車，卻沒戴口罩，好意提醒她，防疫期間要戴口罩才能上車，老婦起先不願配合、打算強行上車，只好又用廣播請她戴口罩；沒想到才戴沒多久，老婦又拉下口罩與身旁乘客聊天。

司機再三勸說未果，陳姓老婦反而失控飆罵三字經，司機不得已，只能無奈將公車開到派出所報案。警員據報上車處理，沒想到，也被陳姓老婦辱罵三字經，還被她拿雨傘攻擊，警方當場依妨害公務、公然侮辱現行犯逮捕她。