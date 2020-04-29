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零確診就鬆懈？老婦搭公車不戴口罩...狂聊天 槓上司機

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市78歲陳姓老婦，今天搭公車時沒戴口罩，幾經勸說才戴上口罩，不久又拉下口罩與旁人聊天。記者賴郁薇／翻攝
高雄市78歲陳姓老婦，今天搭公車時沒戴口罩，幾經勸說才戴上口罩，不久又拉下口罩與旁人聊天。記者賴郁薇／翻攝

新冠肺炎疫情延燒破百天，國內好不容易連續4天「零確診」，更累計17天無本土病例，中央疫情指揮官陳時中表示，「可以輕鬆，但不能鬆懈」。然而，高雄市1名78歲陳姓老婦，今天搭公車時沒戴口罩，司機再三廣播勸告，她才不甘願地配合，不久又拉下口罩逕自與旁人聊天，還因此與司機起衝突、鬧上警局。

據公車司機指稱，陳姓老婦今天上午10點多從左營翠峰路上車，卻沒戴口罩，好意提醒她，防疫期間要戴口罩才能上車，老婦起先不願配合、打算強行上車，只好又用廣播請她戴口罩；沒想到才戴沒多久，老婦又拉下口罩與身旁乘客聊天。

司機再三勸說未果，陳姓老婦反而失控飆罵三字經，司機不得已，只能無奈將公車開到派出所報案。警員據報上車處理，沒想到，也被陳姓老婦辱罵三字經，還被她拿雨傘攻擊，警方當場依妨害公務、公然侮辱現行犯逮捕她。

警方詢後擬依妨害公務、公然侮辱等罪嫌，將陳姓老婦移送法辦。至於她沒依規定戴口罩一事，警方已通報衛生單位查處。警方呼籲，民眾應配合防疫政策，戴口罩保護自己、他人健康。

高雄市78歲陳姓老婦不聽公車司機勸告戴口罩，還因此與上車處理的警員起衝突。記者賴郁薇／翻攝
高雄市78歲陳姓老婦不聽公車司機勸告戴口罩，還因此與上車處理的警員起衝突。記者賴郁薇／翻攝

口罩 公然侮辱

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