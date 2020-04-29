五結農會首日清查17具保管箱失竊 警拘提黃姓技工到案

宜蘭五結鄉農會驚傳民眾放保管箱的貴重物品失竊，48個保管箱被人動過手腳；消息傳出後，湧入300多人到農會金庫清查，已知有17個保管箱物品失竊，懷疑為資訊室黃姓技工監守自盜。警方今天下午拘提黃男到案說明，漏夜擴大追查。

據了解，黃男否認行竊，解釋進入金庫是處理一些與資訊相關的業務，目前17名被害人中有8人完成筆錄，初步統計受損400多萬元，待其它被害人說明後，受損總金額可能再向上攀升。

農會總幹事李林欽表示，本月13日有保管箱承租戶反映寄放在保管箱的物品部份遺失，民眾表示父親病危，需取回保管箱內物品使用，隔天承租戶又來農會詳細敘明保管箱物品遺失，農會立刻報警。

15日早上，總幹事指示展開保管箱專案查核，稽查結果保管的出租客戶副鑰匙遺失31支、另有17支副鑰匙封套疑似被拆封，共48個保管箱被動過，下午請警察局偵查組進行指紋採證。

農會也指示稽核人員全部清查監視系統，並通知兩名疑似受害人到農會清査箱內保管財務，未發現財務遺失；本月20日發現資訊室黃姓技工曾在2月16日、3月22日假日，未向主管報備，擅自進人農會金庫。

據了解，用戶必需有感應卡、密碼、鑰匙才能開箱，除了農會有一把正鑰匙，農會與承租戶各有一把副鑰匙，放農會保管箱的副鑰匙有封套並蓋上騎縫章，是為了預防承租戶萬一丟了保管箱鑰匙，可以用農會的這支副鑰匙開啟。

李林欽表示，2個案發日的周五，資訊訊室主任與保管箱承辦人剛好都休假，黃姓技工在周五代兩個人的班時，疑似在周五下班前未啟動金庫的假日定時鎖，方便假日可以遣入金庫。

這兩天他進入後把監視器鏡頭轉往上，接著拔掉插頭，再以代班時取得的正副鑰匙開啟承租人的保管箱；黃為避免被發現，離開時插上電源並且把監視器轉正，但手上拿包物品的身影剛好被錄下。

農會從23日起通知48名承租戶前來清查物品，昨天6名客戶反映保管物品遺失，農會人員一一告知被害人不要對外張揚，引起不滿向媒體投訴致消息曝光，昨天湧入300多人要清查物品。

截至下班，農會有承租使用的866個保管箱，開啟335箱，發現17箱貴重物品短少或全部不翼而飛。