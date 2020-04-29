影／台南青年路平交道事故 老翁命喪區車下

台南市區青年路鐵路平交道今天傍晚5時46分發生一起意外，一輛區間車行經該路段時，在警鈴 作用及柵欄已放下，89歲林姓老阿伯仍牽機車緩慢經過，要到青年路上診所看病，火車不慎連人帶車撞上，老阿伯當場不治，區間車上300多名乘客行程受阻，檢警已進一步釐清事故原因。

多位學生行經平交道時，發現當時平交道警鈴已響，柵欄已放下，呼叫老阿伯，但老阿伯沒聽見仍牽機車緩慢通過，不一會兒就撞上了。

平交道附近成大、圍下兩里長經里民通知，趕到現場了解，立即通知住在平交道附近的死者的媳婦，到場確定身分。成大里長夏劍絢說，死者年紀已長，平日還會推助行器在附近公園散步，動作緩慢，第一時間不敢通知他太太，怕她承受不了，改通知媳婦到場確認身分，表示死者要到對面青年路上診所看病。

圍下里長石桂霖說，有里民目擊，呼叫當事人警鈴已響，柵欄已放下，老阿伯會不會是因重聽，聽不到他人呼叫他不要過去？很遺憾。

台南火車站長林煥堂指出，傍晚5時46分，3238班次開往后里區間車在行經台南青年路平交道時，有1位騎士老阿伯在警鈴作用、柵欄已放下的情況下，牽機車要過平交道，結果被區間車撞上，火車司機員緊急剎車來不及，連人帶車往前推，機車卡在第8車廂車頭底下，老阿伯則卡第5車廂底下，經確認當場不治。

林煥堂說 ，這輛列車影響西正線列車行駛，事故發生後則改以東正線單線行車，該區間車以外，其他列車仍可通行。他說，鐵路局取消部分短程區間車，避免因這起事故造成延誤持續擴大，而該列車8車廂計有300多名乘客行程受阻。