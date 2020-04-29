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台南機車騎士命喪火車底 目擊者：有呼叫他但沒聽見

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導
台南青年路平交道事故，經確認死者身分後，火車重新啓動，救護人員將大體搬離現場。記者邵心杰/攝影
台南青年路平交道事故，經確認死者身分後，火車重新啓動，救護人員將大體搬離現場。記者邵心杰/攝影

台南青年路平交道傍晚發生一起事故，目擊者指出，當時柵欄已啓，有人呼叫要過平交道的一名老先生，但對方沒聽見仍牽機車緩慢通過，不一會兒就撞上了。

在地成大、圍下里長聞訊趕到現場了解，通知89歲林姓阿伯的媳婦出面確定身分。里長指出，死者年紀已長，平日還會推助行器在附近公園散步，動作緩慢，且疑有重聽，會不會是因重聽，聽不到他人呼叫他不要過去？很遺憾。

【中央社／台南29日電】

台南市東區青年路平交道今天下午5時許發生區間車與機車撞擊事故，救護人員趕到現場發現，1輛機車及70多歲的男性騎士被壓在區間車下，騎士明顯死亡，鐵路警察正在調查中。

台南市消防局今天下午5時48分獲報，指東區青年路平交道發生撞擊事故，1輛機車被壓在3238車次北上的區間車（保安－台南）下。

救護人員立刻趕到現場，當時70幾歲的男性騎士臉部朝下，已明顯死亡。事故原因，有待調查。

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