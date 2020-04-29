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漁港機車落海不見人影？警察：車主在家睡覺

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
民眾發現機車落海，立刻通報岸巡人員查看。警方協助聯絡之後，初步證實車主平安。圖／翻攝爆料公社
民眾發現機車落海，立刻通報岸巡人員查看。警方協助聯絡之後，初步證實車主平安。圖／翻攝爆料公社

北海岸位於新北市三芝區的後厝漁港，今天上午有民眾赫然看見1輛機車泡在碼頭邊海水裡，但是不見人影，由於擔心車主安危，立刻通報岸巡人員查看，並由員警協助聯絡，初步證實車主當時平安在家裡睡覺，至於機車為何落海？警方還要再查。

民眾是在上午10時15分左右，路過時意外看見港區水域有機車落海，隨即通報漁港安檢所，剛好今日天氣晴朗、海水清澈，海巡署北部分署第八岸巡隊後厝安檢所人員從不同角度仔細端詳，好不容易看清完整車號，馬上請淡水警分局後厝派出所協助聯絡。

警方查出車主是住在三芝當地的26歲許姓男子，平日遊手好閒、經常惹是生非，員警上午聯繫到家屬，家人說今天清晨出門上班時，他還在房間睡覺。幾個小時之後員警再度查訪，他已出門。

家人說他沒有使用手機的習慣，常常一出門就是整天連絡不到人。因此目前還沒有辦法得知機車是不小心落海？還是被刻意扔進海裡？後續仍由警方調查中。

今天上午民眾在北海岸後厝漁港赫然看見海裡有機車。網友紛紛留言說海水好清澈。圖／翻攝爆料公社
今天上午民眾在北海岸後厝漁港赫然看見海裡有機車。網友紛紛留言說海水好清澈。圖／翻攝爆料公社

海巡署

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