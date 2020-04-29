漁港機車落海不見人影？警察：車主在家睡覺

北海岸位於新北市三芝區的後厝漁港，今天上午有民眾赫然看見1輛機車泡在碼頭邊海水裡，但是不見人影，由於擔心車主安危，立刻通報岸巡人員查看，並由員警協助聯絡，初步證實車主當時平安在家裡睡覺，至於機車為何落海？警方還要再查。

民眾是在上午10時15分左右，路過時意外看見港區水域有機車落海，隨即通報漁港安檢所，剛好今日天氣晴朗、海水清澈，海巡署北部分署第八岸巡隊後厝安檢所人員從不同角度仔細端詳，好不容易看清完整車號，馬上請淡水警分局後厝派出所協助聯絡。

警方查出車主是住在三芝當地的26歲許姓男子，平日遊手好閒、經常惹是生非，員警上午聯繫到家屬，家人說今天清晨出門上班時，他還在房間睡覺。幾個小時之後員警再度查訪，他已出門。