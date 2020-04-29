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感謝警方為治安防疫打拚！聯聚建設今捐1警用巡邏車

聯合報 / 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導
聯聚建設總經理王于娟（前排右二）今天捐贈一輛警用巡邏車、600套反光背心等應勤裝備，由台中市警察局第六分局長盧廷彰（前排右三）代表接受。記者趙容萱／攝影
聯聚建設總經理王于娟（前排右二）今天捐贈一輛警用巡邏車、600套反光背心等應勤裝備，由台中市警察局第六分局長盧廷彰（前排右三）代表接受。記者趙容萱／攝影

台中市警局第六分局因應新冠肺炎防疫期間，為維護治安、落實防疫，全力配合台中市政府防疫政策，獲台中市長盧秀燕肯定落實5大防疫任務。聯聚建設董事長江韋侖得知，台中市警局第六分局幅員廣大，警用巡邏車每班2小時、24小時巡邏，使用率頻繁且逾齡比例偏高，今天捐贈一輛警用巡邏車，以及600套警用背心、防禦手套、帽子等應勤裝備給台中市政府警察局第六分局，盼透過高性能加上先進智聯網配備，提升員警辦案效率、改善執勤用車時的環境，維護治安及防疫盡一分心力。

聯聚建設今天下午捐車，由總經理王于娟代表捐贈巡邏車1輛，台中市警局第六分局分局長盧廷彰代表接受並回贈感謝狀，以表彰大力支持地方警政工作的善行義舉。

盧廷彰說，聯聚建設秉持留一盞燈給晚歸的台中人，默默行善付出，這次捐贈性能優良巡邏車及供警用裝備之義舉，不但大幅增進員警執勤機動性及實用性，對於維護社會治安及激勵警察工作士氣更具有正面的意義，實為警察機關注入一股令人振奮的暖流，有效提升警察同仁士氣。

聯聚建設總經理王于娟說，聯聚建設深耕台中近26年，希望落實企業社會責任，為站在第一線的人民保姆盡份心力，提供警方執行勤務充足的配備，守護自身安全，並表達對警察執行公務的欽佩與謝意。聯聚建設繼2009年捐贈過一部警用巡邏車，今年再度捐贈一輛警用巡邏車。其次，聯聚建設還以實際行動捐款支持中華義勇警察發展總會及警察之友會，為讓全心為民眾打拼的警察同仁無後顧之憂。

王于娟指出，聯聚建設積極投入公益活動。去年捐贈一輛加護型救護車予梧棲童綜合醫院，在建案的公共空間設置奉茶水柱讓來往的民眾飲用，廊道石椅、街角藝術，讓市民休憩，傳遞一份濃濃的社會關懷。近年來更是善舉不斷，包括寒冬送暖臘八粥結緣活動、補寒士尾牙缺口，贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈、支持認養柬埔寨貧童計畫，以及幫助大甲阿嬤把家蓋回來等。

王于娟說明，聯聚建設致力於教育文化也不遺餘力，大少筆捐贈並整修有121年歷史大同國小校史館及司令台、整建東海大學老宿舍B House成為師生可以使用的空間，也促成鞋業大老聯手逢甲大學培育南向管理人才，更提供培育計畫，讓建築相關科系為畢業前即能做中學、學中做，學生備受各界好評，事業、志業齊步走

聯聚建設總經理王于娟（前排右二）今天捐贈一輛警用巡邏車、600套反光背心等應勤裝備，由台中市警察局第六分局長盧廷彰（前排右三）代表接受。記者趙容萱／攝影
聯聚建設總經理王于娟（前排右二）今天捐贈一輛警用巡邏車、600套反光背心等應勤裝備，由台中市警察局第六分局長盧廷彰（前排右三）代表接受。記者趙容萱／攝影

警察 台中市

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