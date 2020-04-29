感人畫面！8旬老翁電動車沒電 員警一人一車推行2公里

玉井大小事臉書社群上24日流傳一張照片，黃姓民眾在楠西加油站拍到2名熱心警員幫忙行動不便老人手推電動輔助車的照片，並標注「剛好看到這溫馨的畫面」，網友狂按讚，玉井警分局主動了解，這2名熱心警員是楠西分駐所巡佐郭輝雄與警員楊尚虔。

玉井警方指出，郭、楊二人24日執行巡邏勤務，在楠西區中正路與水庫路口，發現一部電動輔助車因電量耗盡，無法行駛，車上81歲曾姓老翁在車內不知所措，郭、楊二員見狀，主動輪流推動電動輔助車，並由另一人駕駛巡邏車在後方警戒，維護行車安全。

當天烈日當空，兩名警員沿路護送老翁，一路走到距離2公里處楠西分駐所，將老翁請到所裡喝茶，暫時安頓休息，等待電動輔助車充滿電力後，再度護送老翁平安離開返家。

玉井分局分局長楊靑垂表示，郭、楊等2員為善不欲人知，2公里的路程護送，被熱心民眾發現，沿途拍攝員警辛勞畫面，將其溫馨畫面披露到社群網頁，此善行義舉，得到廣大迴響，已獎勵郭、楊2人，也期許分局同仁以此為典範，繼續將為民服務的精神發揚光大。