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花蓮海域出現無名浮屍 中年男性身上僅帶悠遊卡
花蓮新城鄉北埔海域昨天下午發現一具無名男屍，花蓮海巡隊協助打撈上岸，檢方今天下午勘驗，研判是身高約170公分的中年男性。由於男子身上僅有一張悠遊卡，沒有其他身分證件，海巡人員將透過悠遊卡調查行蹤，也呼籲若民眾家有特徵相似的失蹤人口，可與海巡隊聯絡。
海巡署第六海巡隊昨天下午近4時接獲通報，指有漁船在北埔近岸處海域發現一具浮屍，海巡隊立即派出線上巡防艇到現場，下午近5時將大體撈起，以公德袋妥善裝載，過程中還不斷以國、台語對著死者說「請放心，準備好好帶你回家了」，上岸後將大體送往花蓮市立殯儀館冰存。
第六海巡隊表示，這具大體疑為中年男性，身高約170公分、身著花色格紋襯衫、藍色牛仔褲、咖啡色鞋子、咖啡色膠框眼鏡，後腦勺有傷痕，是否為意外落水造成，還要調查。由於男屍還戴有眼鏡，且衣著完整，海巡人員初步研判，落水時間應該不會不久。
海巡隊表示，會從悠遊卡消費記錄追溯男子身分，調查行蹤，也呼籲民眾家有特徵相似的失蹤人口，可撥打（03）8233781電話與海巡隊聯繫。
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