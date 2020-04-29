來路不明的藥物不要買 嘉縣衛生局去年開出112張罰單
嘉義縣衛生局針對去年食品、化妝品及藥物違規共開出112張罰單，罰款327萬元，其中以網路案件高居首位，多因宣稱誇大、不實廣告詞、販售藥物不具藥商資格及未申請廣告核定、查驗登記而遭裁罰。
衛生局表示，違規食品廣告以宣稱瘦身、減肥類占最多，其次是增加抵抗力，宣稱護眼、護肝、降血糖，違規化妝品則以宣稱除皺、改善過敏膚質等最多，其次是宣稱具消炎、消腫功效等。
因應新冠肺炎疫情，酒精及手部清潔類產品需求量大增，但藥用酒精或藥用乾洗手液屬乙類成藥，民眾不得擅自販售，若販售未領有藥品許可證的酒精、乾洗手產品，不得標示或宣傳醫療效能，經查證屬實，可依違反藥事法第69條規定，處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。
嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，食品僅供人體所需營養及熱量，化妝品僅用於人體外部修飾容貌，民眾未取得藥商或相關資格，不能擅自在網路販售藥物或未經查驗登記的藥物、食品，出國旅遊攜帶或購買自用藥品時，也須依照「入境旅客攜帶自用藥品限量」規範。
詳細規定可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢。
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