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台中社口派出所日式老建築可望保存 警局擇地評估遷移可能

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市警局豐原分局社口派出所使用年久，辦公空間已不敷使用，計畫拆除重建。記者余采瀅／攝影
台中市警局豐原分局社口派出所使用年久，辦公空間已不敷使用，計畫拆除重建。記者余采瀅／攝影

台中市警局豐原分局社口派出所使用年久，辦公空間已不敷使用，計畫拆除重建，但因後方的舊派出所建築日治時期興建，具有保存價值，目前依文資法列冊追蹤，重建計畫只好暫緩。為不影響改建期程，豐原分局已另尋他地，評估遷移重建派出所的可能性。

社口派出所分為前後兩棟建築，後方的舊派出所前身為社口警察官吏派出所，於1903年興建，建築具有日治時期風格；1935年發生墩仔腳大地震，派出所因嚴重毀損重建。目前建物均已拆除，僅存一片門面，仍保有舊式的樑柱及牆面等。

豐原警局表示，社口派出所為1982年興建的加強磚造建物，使用年限為35年，依規定於2017年可報請拆除，因所內員警數增加，且交通分隊也將進駐，辦公空間不敷使用，經提報市府現地改建，去年核定興建經費4350萬元。

豐原警局分局長黃永志說，市警局若要拆遷，依文資法應提報文資處進行50年價值評估，一旦列為文資建物，改建過程須經文資委員會審議，不僅影響改建期程，警局使用空間與方式也皆會受限制，甚至未來文資建物維護也會影響警方作業，緩不濟急。目前已另尋適合地點，評估是否遷移重建派出所。

中市府文化局表示，警察局有改建期程的壓力，會給予尊重；在文化資產保存的程序下，也將與警察局持續溝通協調。

台中市議員羅永珍表示，重建經費已爭取2年卻無法動工，希望市府可以盡快達成共識，除了尊重歷史脈絡，也能讓派出所改建工作順利推進。

台中市議員羅永珍今日前往豐原分局社口派出所，了解拆除重建計畫進度。記者余采瀅／攝影
台中市議員羅永珍今日前往豐原分局社口派出所，了解拆除重建計畫進度。記者余采瀅／攝影
台中市警局豐原分局社口派出所使用年久，辦公空間已不敷使用，計畫拆除重建，但因後方的舊派出所建築於日治時期興建，具有保存價值，目前依文資法列冊追蹤，重建計畫只好暫緩。記者余采瀅／攝影
台中市警局豐原分局社口派出所使用年久，辦公空間已不敷使用，計畫拆除重建，但因後方的舊派出所建築於日治時期興建，具有保存價值，目前依文資法列冊追蹤，重建計畫只好暫緩。記者余采瀅／攝影

建築 文資法 日治時期

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