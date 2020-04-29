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基隆市長官邸外女持刀猛砍樹 遭警強制送醫
基隆市壽山路市長官邸附近，今天中午傳出有一名女子手持武士揮刀揮舞，還對著路樹猛砍，嚇壞路人趕緊報警。警方獲報到場將她帶回，發現她言詞不清，疑似有精神狀況，通知家屬後強制送醫。武士刀為未開封沒有列管的武士刀，交由家屬帶回。
市警第二分東光派出所指出，因有路人看到一名女子手持武士刀揮舞，並對著路樹砍，擔心有安全疑慮報案，警方趕至將女子帶回，並沒有人受傷，但女子精神狀況不佳，言詞不清，通知家屬來處理後強制就醫。
市政府下午針對此案說明，市府說，市長官邸附近傳出女子揮刀案，初步了解，該名女子為精神狀況，無人受傷，警方已通知家屬戒護就醫。
市府表示，官邸平常僅作為接待貴賓、宴客之用。像總統，院長，多位部會首長與友邦大使都曾到訪。林右昌市長上任後力求簡樸，跟家人仍住在自己所購的國宅，並未入住市長官邸。為了節省市長官邸開銷，不但將原配置官邸的5位員警全數歸建，更將管理人員精簡到僅剩1人。
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