天外飛來巨大警告標語 迎面砸中機車騎士

台北市士林區中山北路六段，昨天11時許天外飛來一個巨大的警告標語，迎面砸中路口的機車騎士，幸好騎士及後方車輛駕駛見狀減速慢行，未釀車禍事故。

行車記錄器顯示，當時遭受波及的機車當時行駛在中山北路六段，綠燈直行準備要穿越忠誠路口，這時卻有一個具多的警告標語從天飛來，360度旋轉數圈、飛越公車頂，直接迎面砸到頭戴白色安全帽的機車騎士。巨大標語完全擋住視線，幸好騎士車速不快，遭攻擊後隨即煞停，標語掉落，後方的車輛也見狀減速慢行。