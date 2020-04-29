檢警兵分十路 破獲山老鼠盜伐集團一條龍式銷贓圖利

橫山警分局去年10月接獲民眾舉報山老鼠展開偵查，結合竹東林管處運用監視系統、微型攝影機及縮時攝影機等高科技器材協助蒐證，查獲以黃男為首的山老鼠盜伐集團，並發現集團從盜伐國有林木、裁切至販售，上、中、下游一條龍式銷贓圖利。

新竹地方檢察署檢察官陳子維於4月27至28日指揮橫山警分局、保安警察第七總隊、嘉義市第一分局，並會同竹東、桃園、花蓮、屏東等林務站，分持地院（檢）核發搜（拘）票，兵分十路，橫跨6縣市同步執行本專案，查獲盜伐、銷贓上游主嫌黃男等6人，媒介轉賣、收贓及藝品店等中下游主嫌劉男等5人全部緝捕到案。

檢警先後於黃男住處、國有林班地及藝品店倉庫內起獲大量裁切後的牛樟、台灣肖楠、台灣紅檜、台灣扁柏珍貴林木、工藝品及肖楠香粉成品半成品、帳冊、手機犯罪證物，其中盜伐的珍貴林木總重量粗估超過50公噸，價值超過千萬元。