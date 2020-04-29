假香港賽馬協會高幹 險詐46歲女56萬

台北市46歲黃姓女子日前透過網路交友軟體，結識一名自稱是香港賽馬協會張姓高階幹部的男網友，兩人按日噓寒問暖、感情升溫，張男遂藉機透露自己握有高獲利的賽馬博弈內線消息，只要匯款56萬元即可獲利；黃女聽聞不疑有他準備匯款，所幸該詐騙手法仍被機警的銀行行員及警方識破。

據了解，張男經多日與黃女培養感情，近日向黃女透露，他手握賽馬博弈內線消息，只要向境外帳戶匯款56萬元，次週即可以獲利9000萬元；黃女聽聞後，見機不可失，4月22日立刻到台新銀行南門分行準備匯款。

林姓銀行行員見黃女要將鉅款一次匯出，察覺有異，便機警通報警方到場處理，轄區中正二南昌路派出所員警到場後，對黃女勸說整整1小時，說明這是典型詐騙手法，黃女才恍然大悟，驚覺受騙。

警方呼籲，交友軟體盛行之際，也淪為詐騙集團利用管道，詐團常抓準人性情感弱點，以溫情攻勢取得信任，再以郵寄「愛的禮物」為由，要求被害人繳交稅金或匯款至境外；或是自稱是海外業務主管，藉提供內線消息，以「高獲利」「穩賺不賠」等由，誘騙被害人不斷加碼。針對素未謀面的網友不應貿然相信，談及金錢更應提高警覺不可不慎，以確保財產安全。