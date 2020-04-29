7旬老婦早上出門沒回家 警動員11小時鳳凰山下尋回

高雄黃姓老婦早上外出後，一直未返家，家屬心急如焚跑到派出所報警。警方調閱監視器、手機基地台搜尋下，在鳳凰山入口處找到黃姓老婦身影，隨即出動派出所人力，終於在深夜時將失溫的黃婦尋回，讓黃的家人放心。

林園景分局忠義派出所員警前天中午值班時，歐陽姓男子慌張地跑進派出所表示他的母親黃姓老婦（78歲），早上自己騎腳踏車出門後就聯繫不上，拜託警方協助。

忠義所員警立即緊急協尋，調閱手機發話基地台，發現黃姓老婦的手機定位曾經在大寮區光華路及中興路上，忠義所線上巡邏警網在基地台周遭來回不停搜尋，卻仍找不到失蹤婦人。

隨著一分一秒過去，天色漸漸變暗，家屬焦急的心情寫在臉上，警方分工合作，一邊搜尋一邊調閱監視器，從黃姓老婦早上9點出門沿途調閱監視器，最後員警發現黃姓老婦身影出現在監視器畫面遠方，牽著腳踏車走進果協路往鳳凰山上前進。

忠義所員警再度全員出動，每個人手持手電筒上山搜尋每個角落，就在深夜晚上11點左右時，警方在鳳凰山入口附近發現婦人的腳踏車，大家為之振奮再往裡面草叢搜尋，終於發現婦人躺在草叢中，意識清楚、無外傷。

但對於警方的詢問，黃姓老婦卻沒回應呆坐在地上，身體有些失溫，員警立即通報119協助送醫，家屬看見婦人平安那刻讓警方也十分感動，家屬終於放下心中大石頻頻感謝警方積極協助，才能保住媽媽一命。