影／迪化街打死人警追 嫌犯石門撞車6輕傷送醫

新北市迪化街一間民宅今天凌晨據報一名20多歲男子身上有多處傷痕，送醫救治救宣告不治。警方懷疑是否遭虐圍毆致死，今天上午11點半在追捕共乘2車的嫌犯時，其中6人共乘的一輛銀色汽車失控撞車，車內6人輕傷送醫，警方正在調查釐清案情。

據指出，事故是發生在台二線27.8公里處，一輛銀色汽車由往石門往金山方向行駛，後方跟著一輛黑色汽車，銀色汽車失控先越過分隔島，彈飛到對向撞撞到石門國中的圍牆才停下，黑色汽車則緊急停下沒有撞上。警方的車在後方，警方說明，並未追逐，只是監控，懷疑對方發覺警方跟蹤失控撞車。