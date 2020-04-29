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影／迪化街打死人警追 嫌犯石門撞車6輕傷送醫
新北市迪化街一間民宅今天凌晨據報一名20多歲男子身上有多處傷痕，送醫救治救宣告不治。警方懷疑是否遭虐圍毆致死，今天上午11點半在追捕共乘2車的嫌犯時，其中6人共乘的一輛銀色汽車失控撞車，車內6人輕傷送醫，警方正在調查釐清案情。
據指出，事故是發生在台二線27.8公里處，一輛銀色汽車由往石門往金山方向行駛，後方跟著一輛黑色汽車，銀色汽車失控先越過分隔島，彈飛到對向撞撞到石門國中的圍牆才停下，黑色汽車則緊急停下沒有撞上。警方的車在後方，警方說明，並未追逐，只是監控，懷疑對方發覺警方跟蹤失控撞車。
銀色汽車內有6人，4男2女，其中2人送署立基隆醫院、1人送淡水馬偕、3人送基隆長庚，駕駛是一名女性，台北大同分局偵查隊到場。警方已將黑色汽車內3人押制，並帶到石門分駐所釐清案情。
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