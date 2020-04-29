雲林北港住宅火警傳3人受困 所幸順利救出無大礙

雲林北港鎮民生路今天中午12點13分發生住宅火警，當時有3人受困其中，所幸消防人員趕往現場搶救，被困3人也順利逃出，詳細起火原因仍待調查中。

根據現場目擊者表示，發生火警的住宅有4層樓高，火勢是從4樓冒出，大量濃煙引起注目，大家高喊「失火了」，連忙報警並有聽到住宅裡有人呼救；而受困3人被救出並無大礙，他們也提到不知何故發生火災。