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雲林北港住宅火警傳3人受困 所幸順利救出無大礙
雲林北港鎮民生路今天中午12點13分發生住宅火警，當時有3人受困其中，所幸消防人員趕往現場搶救，被困3人也順利逃出，詳細起火原因仍待調查中。
根據現場目擊者表示，發生火警的住宅有4層樓高，火勢是從4樓冒出，大量濃煙引起注目，大家高喊「失火了」，連忙報警並有聽到住宅裡有人呼救；而受困3人被救出並無大礙，他們也提到不知何故發生火災。
雲林縣消防局獲報後，派遣第三大隊、北港、元長、水林車組前往搶救，由副大隊長李德成指揮搶救，現場回報燃燒面積約15平方公尺，所幸火勢不到半小時就撲滅，詳細起火原因持續調查中。
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