農會保險箱求償恐受阻於契約 律師建議追究刑事責任

宜蘭縣五結鄉農會驚傳保險箱內大量貴重金條、金飾遭竊，不排除監守自盜。由於每個保險箱內物品未做紀錄，求償恐成難題，律師李茂增認為，保險箱起初就有訂契約，約定最高賠償金額，所以貴重物品沒事先申報，也難依原價值索賠，此時建議追究刑事竊盜、侵占等責任，逼竊賊繳回不法所得。

曾任檢察官的律師李茂增說，農會所設的保險箱，農會有收取費用，必然有保管的責任，因此農會勢必要負起賠償之責，不過通常申請保險箱時都會訂定契約，若民眾要放特別貴重物品，就必須申報其價值，否則若真的遺失，只能照條款上的最高金額來賠，此金額通常不會太高。

李茂增建議，在保險箱放貴重物品，務必要向農會申報「品項」、「價值」，避免遺失後能獲得的賠償金太低，且如果提告農會求償，最終法院會依條款所訂內容判賠。

李茂增也說，若犯嫌落網，受害人當然可對嫌提「侵權行為損害賠償」，重點是要自己負舉證的責任，但一般人即使記得放了什麼，也很難「證明」這些東西確實於案發前是在保險箱內，假使監視器畫面錄到犯嫌偷竊過程，仍難從畫面中分析拿了什麼物品。

李茂增認為，以五結農會保險箱失竊案例，現階段最好的做法，可能從「刑事」著手，檢警抓到嫌犯後，搜索查扣或犯嫌自行繳回相關不法所得，再分配、發還給被害人。