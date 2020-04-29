農會保險箱金條失竊 律師：存放貴重物當下錄影、拍照

宜蘭五結鄉農會傳出保險箱貴重物品失竊，律師指出，農會是保險箱出租人應盡善良管理人責任，但失竊物品如何求償，重點仍回歸到當事人自行舉證，因農會、銀行僅具保管責任，不會干涉當事人存放物，建議民眾存放貴重物當下錄影、拍照，若發生保險箱物失竊糾紛，就是最好的物證。

律師林富貴指出，消費者和農會承租保險箱，存放金條、金飾等貴重物品，雙方成立的是寄託契約，民眾以承租人身分去租保險箱，是有償的付錢行為，所以農會得負善良管理人責任。

至於若牽涉堅守自盜問題，涉案人刑事上將面臨竊盜刑責，而農會也恐未盡善良管理人責任，事後由被害人提民事求償；反之，農會若已經盡到善良管理人責任，就可以免責。

林富貴表示，當事人將物品存放保險箱，農會或銀行有無義務點收、清點，這得視當時雙方成立寄託契約的規範，但通常上出租方不會去確認，也就是說除了違禁物，其餘你愛放什麼就放什麼，農會或銀行不會去管承租人放的金條、珠寶是真是假，或都放了些什麼東西。

林富貴說，問題在於承租人放進保險箱時，因不必會同出租的受託人共同清點寄託物為何，所以萬一當事人主張放保險箱的東西被盜走或遭替換，當然是當事人要負起舉證責任，證明自己當初放了何物近去。

但該如何舉證？林富貴建議，承租人放進保險箱時要自行蒐證，比如用手機錄影拍攝放進去的動作、物品細節等，加上農會、銀行外部有監視器，可以佐證當事人存放的時間、地點，一但發生保險箱失竊糾紛，自行拍攝的影片就是最好的物證。

民眾也會質疑既然花錢租保險箱，怎還得自己舉證？林富解釋，出租人僅是負責保管，內容究竟是何物，出租人沒有負責審核的義務，就算事後查明確屬堅守自盜，農會未盡善良管理人責任，被害人提民事損害賠償訴訟時，同樣得證明放了什麼東西進去、損失多少，仍回歸自行舉證。