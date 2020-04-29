保險箱隱密性高...失竊難舉證 律師：實務只能這樣做

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近陸續有民眾發現保險箱內存放的金飾、金條不翼而飛，損失至少上百萬元。目前農會要求民眾自行舉證損失，但不少老人家表示，「貴重的就放保險箱」，根本難一一列舉。律師李奇芳指出，保險箱涉及個人隱私，代管的銀行、農會通常無從知道存放物，一旦保險箱遭竊，只能靠使用人自行舉證。

李奇芳表示，現行制度來看，物品存放入保險箱就是想維持秘密、隱私，原則上都是由使用人自行存放，不會報備農會、銀行人員，保管單位當然無從知道存放內容物。

既然如此，保險箱失竊，只能由使用人負起舉證責任，那該如何確保存放物品時有保護舉證的法律效力？「現實來說，真的有難度，基本上就是無從舉證」，李奇芳表示，即便使用人在存放時拍照為證，但外人根本無從得知使用人是否如實拍照、存放狀況是否真如照片呈現，「搞不好之後有領出卻沒拍照」，都增加舉證難度。

那麼有無可能透過委託公證、找公正第三人在場等，增加舉證可信度？李奇芳坦言，「不太可能」，除非存放時向代管業者說明、造冊，或花錢找公證人，但這些做法都會導致保險箱隱密性大打折，以現行制度來說，不可行也不合理。

保險箱具有絕對隱密性，增添失竊舉證難度，一旦保險箱遇竊，到底該怎麼辦？李奇芳表示，以民法來看，農會跟竊賊應負起侵權行為損害賠償的連帶責任，實務上大部分還是得從竊賊自白掌握贓物，再從贓物市場上調查物品流向。

因此，李奇芳建議，民眾若有將貴重物品存放保險箱，最好還是定期檢查保險箱，在第一時間掌握箱內狀況，一旦察覺有異狀，馬上跟代管業者反應並報案，或許能及時從監視器畫面掌握可疑跡證。

五結鄉農會有6、7百個保險箱，用戶要有感應卡、密碼、鑰匙才能開箱，但最近發現40幾個保管箱的封條有異，針對這些有異樣的保險箱，農會信用部很低調，一周來個別通知民眾換新鑰匙。昨有民眾在辦理換新鑰匙手續時發現，保管箱內的金飾及貴重物品全部不見了，「以為保險箱很安全，已有10年沒有去打開，沒想到竟然發生這種事。」