北市男疑遭痛毆致死！多嫌涉案 逃逸時還在台二線發生車禍

台北市警局大同分局今天凌晨12點獲報，大同區迪化街二段一處民宅有人昏迷，趕抵將21歲張姓男子送醫搶救，但他4小時後不治身亡。警方調查懷疑有9人涉案，稍早台二線一處逮人，其中6人因共乘一車，逃逸時失控發生車禍，正在醫院治療，另3人已派出所在做筆錄。

據了解，死者疑與李姓主嫌有債務糾紛，今晨在台北市大同區迪化街二段一處民宅，遭李嫌等人持棍棒痛毆，警方獲報趕抵，發現死者昏迷，送醫搶救不治。

警方發現9人涉案後，分開2車逃往石門，稍早在台二線27.8公里處發現9人車輛，立刻上前追捕，其中6人因共乘一車，逃逸過程中失控撞上分隔島，分別輕、重傷，正在醫院治療，另3人則在派出所作筆錄。