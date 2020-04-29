這裡不是最安全嗎？五結農會保管箱失竊金額恐達上千萬

宜蘭五結鄉農會驚傳保管箱貴重物品失竊，近50個保管箱疑似被動過，消息傳出後，200多人湧入金庫要查看保管箱物品，已有6名失竊客戶是昨天接獲通知，累計損失金額恐達上千萬元。民眾質疑連最安全的地方都會被偷，更不滿農會要求當事人自己提出失竊物品舉證？哪裡去找。

農會因本月13日有民眾要開啟保管箱，隔天發現物品失竊後農會趕緊報案，15日清查有48隻的保管箱副鑰匙違失或被拆封，請警方來進行指紋採證，直到昨天查獲有6名客戶反映物品失竊，失竊金額從數十萬元到二百多萬元不等。目前鎖定黃姓資訊室技工涉嫌在假日代班時進出金庫，而且把監視器插頭拔掉，涉嫌重大。

許多民眾一早農會還沒開門就跑來，趕緊看保管箱內的東西有沒遺失，每次只能進去三人查看，一個上午就湧入200多人領號碼牌，神情緊張擠在金庫門口等候。

「真的很誇張」，一名女兒當時結婚的嫁妝遭竊的婦人當場哭了出來，表示失竊大約10多兩金飾，「會被她罵死！」她在這裡寄放了十幾年，所幸價值五、六十萬的勞力士沒被偷，「當然要賠我們，這都是百姓的辛苦錢！」

張小姐說，她婆婆把把結婚金飾、公公留的手尾錢、子女的手環鑽石等都放保管箱，昨天農會通知他們去查看，竟然發現大部分貴重物品都不見了，婆婆哭了一整晚，農會要他不能對外張揚。

另外一名男子說他們損失二百萬多元，農會昨天也要他們不要對外說，讓人感覺有息事寧人。針對損失金額？農會要求當事人舉證，造成被害人不滿，很多人放了年代久遠，老人家根本也記不清楚，要如何舉證？

金庫外擠滿人要清查，拿號碼牌焦急排隊。李姓婦人說，民國86年農會啟用保管箱時，包括婆婆的金飾、媳婦女兒的金飾等很多項鍊跟金條陸續放進來，今看到媒體有在報導緊張跑來看；朱婦說，她有不少金塊在裡面，「這裡不是最安全嗎？想不到也會被偷」，如果丟了怎辦才好。