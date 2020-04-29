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3583艇加入澎湖海巡隊 執法艦隊添新戰力
海巡署艦隊分署新造3583艇今天中午由澎湖子弟蔡長壽艇長帶隊進駐澎湖海巡隊，為迎接該隊新戰力，澎湖隊10038、10066艇在馬公港外舉行噴水儀式。3583艇將投入海上巡緝與防疫工作，提升海上執法及救生救難能量。
新造的35噸級巡防艇3583艇配賦澎湖，由澎湖子弟蔡長壽小隊長擔任艇長，並帶領同仁接受密集接艇訓練、航訓實作3個月，日前由行政院副院長陳其邁見證交船後，今天中午航抵馬公港，接受10038、10066艇噴水儀式，為澎湖海巡隊添新戰力，維護海權任務。
這一艘35噸級巡防艇由中信造船公司設計建造，採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節、續航力達600浬。船體採鋁合金材質，強化船舷防撞功能，針對拒不配合的違法船舶，將可採取強勢登檢作為，展現政府強力執法決心。
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