快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情影響求職轉當詐騙車手 第一天上工領錢就被逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
游姓男子昨天中午接獲詐騙集團上游電話指示下前往新北市板橋區文化路一間銀行前與被害人林姓男子接洽收款，被埋伏在旁的海山員警衝上前包圍逮捕。記者王長鼎／翻攝
游姓男子昨天中午接獲詐騙集團上游電話指示下前往新北市板橋區文化路一間銀行前與被害人林姓男子接洽收款，被埋伏在旁的海山員警衝上前包圍逮捕。記者王長鼎／翻攝

游姓男子昨天中午接獲詐騙集團上游電話指示下前往新北市板橋區文化路一間銀行前與被害人林姓男子接洽收款90萬元，被埋伏在旁的海山員警衝上前包圍逮捕。據了解，游男疑因疫情影響求職不順，透過朋友的介紹去當詐騙集團車手，卻在第一次天上工就被逮，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林男於昨天上午接到不明來電，表示他的兒子因在外積欠債務90幾萬，目前被綁遭嚴刑拷打，要求林男去板橋文化路上的銀行領款並交付給取款人。在掛掉電話後，林男自己警覺心也很高，想到家人之前曾有接過類似的詐騙電話，對於詐騙集團深惡痛絕，於是先以電話聯繫兒子確認安全無虞後，馬上到轄區江翠派出所報案。

警方獲報後不敢大意，林男亦主動配合佯裝被騙，並派出多名員警在銀行旁守株待兔，果然順利查獲到游男出現要提領詐騙的贓款，並查扣犯案用的聯絡手機1支。

據了解，游男因為近期疫情影響求職不順，在朋友的介紹下前往詐騙集團擔任車手，每次酬庸為當次取款的3%，沒想到第一次上工就被警方查獲，悔不當初，警詢後昨天依詐欺罪嫌將游男依法送辦。

海山警分局長林温柔表示，這類假綁架詐騙說詞多是金錢糾紛等事由，再透過假冒家屬發出被打的哭泣聲，讓當事人信以為真，造成心理上混亂，讓當事人無法查證真偽並遙控當事人前往提款交付金錢。呼籲民眾應常與家人保持密切聯繫，必要時利用LINE等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道以利求證，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱；如民眾接到疑似綁架案件的電話，均應先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命與財產安全。

延伸閱讀

武漢給予大學應屆畢業生 每人近6,000元求職創業補貼

愛山林連兩日觸及漲停 短線有撐

520檔期逼近 愛山林股價漲停挑戰季線

板橋江子翠將蓋社宅 2023年完工

相關新聞

這裡不是最安全嗎？五結農會保管箱失竊金額恐達上千萬

宜蘭五結鄉農會驚傳保管箱貴重物品失竊，近50個保管箱疑似被動過，消息傳出後，200多人湧入金庫要查看保管箱物品，已有6名...

北市男子多處瘀青昏迷民宅搶救不治 警不排除痛毆致死

一名年約20歲男子今天凌晨12點被發現倒臥台北市大同區迪化街二段一處民宅，警方到場發現男子昏迷，身上多處瘀青，緊急送醫搶...

警續追暴力討債案發現澎恰恰疑遭害 澎回「我沒欠錢」

64歲知名藝人澎恰恰近日傳出遭黑道逼債、一度想輕生消息，警方介入偵辦中。不過，檢警向上溯源本月初破獲的一起暴力集團討債案...

五結農會保險箱遭竊案情擴大 48支鑰匙遭動手腳6人受害

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方...

影／火災警報有響 基隆旅館竄濃煙50多人急疏散

基隆市孝三路一間旅館今天上午發生火警，從房間竄出濃煙，附近民眾發現趕緊報警，由於台北林森北路錢櫃才剛發生重大慘劇火災意外...

北市男疑遭痛毆致死 9嫌犯逃逸時還在新北石門發生車禍

台北市警局大同分局今天凌晨12點獲報，大同區迪化街二段一處民宅有人昏迷，趕抵將年約21歲男子送醫搶救，4小時候卻不治身亡...

3583艇加入澎湖海巡隊 執法艦隊添新戰力

海巡署艦隊分署新造3583艇今天中午由澎湖子弟蔡長壽艇長帶隊進駐澎湖海巡隊，為迎接該隊新戰力，澎湖隊10038、1006...

影／疫情影響求職轉當詐騙車手 第一天上工領錢就被逮

游姓男子昨天中午接獲詐騙集團上游電話指示下前往新北市板橋區文化路一間銀行前與被害人林姓男子接洽收款90萬元，被埋伏在旁的...

宜蘭農會保險箱傳監守自盜 農會人員：匪夷所思

宜蘭五結鄉農會傳出保險箱內有貴重物品失竊，過去一周陸續有被害人報案，損失初估超過百萬元，疑為員工堅守自盜，消息傳出後，引...

保險箱金條失竊客戶無法證明存入 提告法院判農會免賠

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方...

保險櫃未遭破壞 樹林農會30多年前也曾發生離奇竊案

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方...

269旅中尉之死有冤屈？ 桃檢複驗維持相字案排除他殺

陸軍269旅黃姓中尉排長16日在營區自縊身亡，接連傳出有內部人揭露黃長期遭受長官壓迫、霸凌，身心俱疲下才走上絕路，黃的母...

熱門新聞

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

喉嚨塞濕紙巾、牛奶灌口鼻 10月男嬰慘遭媽媽阿姨虐死

澎恰恰遭黑道討債騷擾傳輕生 去年已有跡象

影／林森錢櫃大火 錢櫃道歉：「所有門市暫停營業一周｣

北投知名溫泉飯店小開 開直播經紀公司命喪錢櫃

澎恰恰借貸反遭詐騙180萬 赴刑事局報案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。