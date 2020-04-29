影／疫情影響求職轉當詐騙車手 第一天上工領錢就被逮

游姓男子昨天中午接獲詐騙集團上游電話指示下前往新北市板橋區文化路一間銀行前與被害人林姓男子接洽收款90萬元，被埋伏在旁的海山員警衝上前包圍逮捕。據了解，游男疑因疫情影響求職不順，透過朋友的介紹去當詐騙集團車手，卻在第一次天上工就被逮，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林男於昨天上午接到不明來電，表示他的兒子因在外積欠債務90幾萬，目前被綁遭嚴刑拷打，要求林男去板橋文化路上的銀行領款並交付給取款人。在掛掉電話後，林男自己警覺心也很高，想到家人之前曾有接過類似的詐騙電話，對於詐騙集團深惡痛絕，於是先以電話聯繫兒子確認安全無虞後，馬上到轄區江翠派出所報案。

警方獲報後不敢大意，林男亦主動配合佯裝被騙，並派出多名員警在銀行旁守株待兔，果然順利查獲到游男出現要提領詐騙的贓款，並查扣犯案用的聯絡手機1支。

據了解，游男因為近期疫情影響求職不順，在朋友的介紹下前往詐騙集團擔任車手，每次酬庸為當次取款的3%，沒想到第一次上工就被警方查獲，悔不當初，警詢後昨天依詐欺罪嫌將游男依法送辦。

海山警分局長林温柔表示，這類假綁架詐騙說詞多是金錢糾紛等事由，再透過假冒家屬發出被打的哭泣聲，讓當事人信以為真，造成心理上混亂，讓當事人無法查證真偽並遙控當事人前往提款交付金錢。呼籲民眾應常與家人保持密切聯繫，必要時利用LINE等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道以利求證，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱；如民眾接到疑似綁架案件的電話，均應先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命與財產安全。