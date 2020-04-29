警續追暴力討債案發現澎恰恰疑遭害 澎回「我沒欠錢」

64歲知名藝人澎恰恰近日傳出遭黑道逼債、一度想輕生消息，警方介入偵辦中。不過，檢警向上溯源本月初破獲的一起暴力集團討債案，發現澎疑是被害人，傳喚他到案說明。

檢警向上溯源該案，經交叉資料比對，赫然發現澎疑是被害人，本月15日發出通知書，以證人身分傳喚他前天到案，不過他未現身，隨後致電分局承辦人說「我沒有欠錢，也沒有被逼債，我現在有事，無法過去說明」。

該暴力集團討債案是台北市警大同分局主辦，許姓主嫌透過管道得知缺錢的民宿、工廠老闆甚至知名女藝人，以年息60%高額利息放款，再找人分飾其他地下錢莊，吸引借款人再借錢還清原本債務，導致借款人兩頭燒。

據了解，有民宿老闆本來借款100萬，短時間債務累積到500萬，遭許男等人帶到山上毆打。

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