宜蘭農會保險箱傳監守自盜 農會人員：匪夷所思

宜蘭五結鄉農會傳出保險箱內有貴重物品失竊，過去一周陸續有被害人報案，損失初估超過百萬元，疑為員工堅守自盜，消息傳出後，引發各地農會人員討論。一名資深保農會主管表示，若是農會內部人員行竊保險箱真的是「匪夷所思」，因為農會保險箱要兩支鑰匙，一支在農會主辦手中，另一支是存戶所有，而存戶的備用鑰匙鎖在金庫內，農會人員要監守自盜，需要買通總出納、主辦才能進入，且進入金庫內還會被錄影蒐證，「就算真能得逞，也很快被抓到」。

台中某資深農會主管表示，保險箱都有與保險公司購買財物險，如果存戶存放在保險箱的財物遭竊，存戶報案後，可依相關規定向保險公司請領保險，最高理賠10萬元。

台中某農會資深主管表示，農會信用部提供民眾租用的保險箱依尺寸，每年租金為1000元至2000元不等，民眾多會在保險箱內存放定存存單、房地所有權狀、貴重的珠寶、金條等，不過因為金庫內的保險箱具有隱密性，若民眾在保險箱內存放槍械、毒品等違禁品，農會也無從得知，但他從業40多年來，未曾遇過保險箱內有存放違禁品遭查獲的紀錄。

農會主管表示，民眾申請租用保險箱需要攜帶雙證件、印章辦理，辦理後會兩支鑰匙，一支給存戶，另一支備用由農會總出納鎖在金庫裡，若存戶遺失，或是存戶超過2年未繳租金，農會需要「破箱」，以利後續將該保險箱租賃給他人時，就會使用到備用鑰匙。

農會主管表示，存戶要開自己的保險箱時，除了自己的鑰匙之外，還需要農會主辦的另外一支鑰匙，同時兩支鑰匙才能開啟，且開啟前都會確認存戶身分，且過程都有錄影，進入金庫前也需通過鐵柵欄、電子鎖、保全等多道程序，農會員工要神通廣大到買通總出納、主辦才能取得兩支鑰匙，而且進入金庫還需通過電眼、保全等層層的把關，就算真的行竊成功，身分也絕對會露餡。

台中市東勢區農會在2013年2月間也曾傳出員工監守自盜案，盜用公款780萬元，不過涉案的劉姓員工是負責提款機補鈔的工作，利用補鈔的機會，將沒有錢的錢匣補入提款機內，藉此盜用公款，劉在案發後遭農會開除，並由檢警依法論處。