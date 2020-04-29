快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

宜蘭農會保險箱傳監守自盜 農會人員：匪夷所思

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱失竊，貴重的金條金飾等物品全不見，有4名被害人向警方報案。圖/讀者提供
宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱失竊，貴重的金條金飾等物品全不見，有4名被害人向警方報案。圖/讀者提供

宜蘭五結鄉農會傳出保險箱內有貴重物品失竊，過去一周陸續有被害人報案，損失初估超過百萬元，疑為員工堅守自盜，消息傳出後，引發各地農會人員討論。一名資深保農會主管表示，若是農會內部人員行竊保險箱真的是「匪夷所思」，因為農會保險箱要兩支鑰匙，一支在農會主辦手中，另一支是存戶所有，而存戶的備用鑰匙鎖在金庫內，農會人員要監守自盜，需要買通總出納、主辦才能進入，且進入金庫內還會被錄影蒐證，「就算真能得逞，也很快被抓到」。

台中某資深農會主管表示，保險箱都有與保險公司購買財物險，如果存戶存放在保險箱的財物遭竊，存戶報案後，可依相關規定向保險公司請領保險，最高理賠10萬元。

台中某農會資深主管表示，農會信用部提供民眾租用的保險箱依尺寸，每年租金為1000元至2000元不等，民眾多會在保險箱內存放定存存單、房地所有權狀、貴重的珠寶、金條等，不過因為金庫內的保險箱具有隱密性，若民眾在保險箱內存放槍械、毒品等違禁品，農會也無從得知，但他從業40多年來，未曾遇過保險箱內有存放違禁品遭查獲的紀錄。

農會主管表示，民眾申請租用保險箱需要攜帶雙證件、印章辦理，辦理後會兩支鑰匙，一支給存戶，另一支備用由農會總出納鎖在金庫裡，若存戶遺失，或是存戶超過2年未繳租金，農會需要「破箱」，以利後續將該保險箱租賃給他人時，就會使用到備用鑰匙。

農會主管表示，存戶要開自己的保險箱時，除了自己的鑰匙之外，還需要農會主辦的另外一支鑰匙，同時兩支鑰匙才能開啟，且開啟前都會確認存戶身分，且過程都有錄影，進入金庫前也需通過鐵柵欄、電子鎖、保全等多道程序，農會員工要神通廣大到買通總出納、主辦才能取得兩支鑰匙，而且進入金庫還需通過電眼、保全等層層的把關，就算真的行竊成功，身分也絕對會露餡。

台中市東勢區農會在2013年2月間也曾傳出員工監守自盜案，盜用公款780萬元，不過涉案的劉姓員工是負責提款機補鈔的工作，利用補鈔的機會，將沒有錢的錢匣補入提款機內，藉此盜用公款，劉在案發後遭農會開除，並由檢警依法論處。

延伸閱讀

保險箱金條失竊客戶無法證明存入 提告法院判農會免賠

保險櫃未遭破壞 樹林農會30多年前也曾發生離奇竊案

五結農會保險箱遭竊案情擴大 48支鑰匙遭動手腳6人受害

抗疫100天／台東稻米訂單逆勢成長 搶進國外網購市場

相關新聞

這裡不是最安全嗎？五結農會保管箱失竊金額恐達上千萬

宜蘭五結鄉農會驚傳保管箱貴重物品失竊，近50個保管箱疑似被動過，消息傳出後，200多人湧入金庫要查看保管箱物品，已有6名...

北市男子多處瘀青昏迷民宅搶救不治 警不排除痛毆致死

一名年約20歲男子今天凌晨12點被發現倒臥台北市大同區迪化街二段一處民宅，警方到場發現男子昏迷，身上多處瘀青，緊急送醫搶...

警續追暴力討債案發現澎恰恰疑遭害 澎回「我沒欠錢」

64歲知名藝人澎恰恰近日傳出遭黑道逼債、一度想輕生消息，警方介入偵辦中。不過，檢警向上溯源本月初破獲的一起暴力集團討債案...

五結農會保險箱遭竊案情擴大 48支鑰匙遭動手腳6人受害

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方...

影／火災警報有響 基隆旅館竄濃煙50多人急疏散

基隆市孝三路一間旅館今天上午發生火警，從房間竄出濃煙，附近民眾發現趕緊報警，由於台北林森北路錢櫃才剛發生重大慘劇火災意外...

北市男疑遭痛毆致死 9嫌犯逃逸時還在新北石門發生車禍

台北市警局大同分局今天凌晨12點獲報，大同區迪化街二段一處民宅有人昏迷，趕抵將年約21歲男子送醫搶救，4小時候卻不治身亡...

3583艇加入澎湖海巡隊 執法艦隊添新戰力

海巡署艦隊分署新造3583艇今天中午由澎湖子弟蔡長壽艇長帶隊進駐澎湖海巡隊，為迎接該隊新戰力，澎湖隊10038、1006...

影／疫情影響求職轉當詐騙車手 第一天上工領錢就被逮

游姓男子昨天中午接獲詐騙集團上游電話指示下前往新北市板橋區文化路一間銀行前與被害人林姓男子接洽收款90萬元，被埋伏在旁的...

宜蘭農會保險箱傳監守自盜 農會人員：匪夷所思

宜蘭五結鄉農會傳出保險箱內有貴重物品失竊，過去一周陸續有被害人報案，損失初估超過百萬元，疑為員工堅守自盜，消息傳出後，引...

保險箱金條失竊客戶無法證明存入 提告法院判農會免賠

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方...

保險櫃未遭破壞 樹林農會30多年前也曾發生離奇竊案

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方...

269旅中尉之死有冤屈？ 桃檢複驗維持相字案排除他殺

陸軍269旅黃姓中尉排長16日在營區自縊身亡，接連傳出有內部人揭露黃長期遭受長官壓迫、霸凌，身心俱疲下才走上絕路，黃的母...

熱門新聞

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

喉嚨塞濕紙巾、牛奶灌口鼻 10月男嬰慘遭媽媽阿姨虐死

澎恰恰遭黑道討債騷擾傳輕生 去年已有跡象

影／林森錢櫃大火 錢櫃道歉：「所有門市暫停營業一周｣

北投知名溫泉飯店小開 開直播經紀公司命喪錢櫃

澎恰恰借貸反遭詐騙180萬 赴刑事局報案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。