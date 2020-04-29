三過家門而不入！ 失智翁：我家不在這...鄰居神救援

三過家門而不入！高雄市66歲劉姓老翁呆坐梓官公館路旁，一會兒說家住岡山，卻指著梓官方向說「要回家」，一會兒又說「出門找東西吃」、「出來運動活動筋骨」，說詞反覆兜不攏。警方好不容易查出他住處，但劉翁堅持「住家地址正確，但地點不對」，堅決不下車，巡邏車只好不斷徘徊，幸好有鄰居認出劉，才結束迷途。

梓官分駐所員警本月14日執行交通大執法時，獲報有名老翁呆坐公館路旁許久，疑似需要協助。由於當時正值下班交通尖峰，該路段又是連接岡山、梓官兩地的交通要道，不少大型車輛呼嘯來往，員警擔心老翁危險，上前探問。

老翁表示，自己獨居岡山，手卻反朝著「梓官」指說「要回家」，員警已一頭霧水，老翁又說自己三天沒吃飯，才會出門覓食，又改口說是出門運動活動筋骨。員警見老翁說詞兜不攏，且失去方向感，疑有失智現象。幸好老翁還背得出身分證字號，員警才查出老翁姓劉，家住岡山。

員警當機立斷決定護送他回家，巡邏車離劉翁家越來越近，員警已多次將車停在劉翁住家外巷口，但劉翁卻堅稱「住家地址正確，但地點不對」，堅決表示自己不住在巷內，而是住在大馬路旁，不願意下車。員警沒辦法，只好繼續開巡邏車徘徊，劉仍認不出家在哪裡，員警只能挨家挨戶詢問。

幸虧，最後有鄰居認出劉翁，確認員警查到的地點沒錯，替員警指路，才順利將劉翁送回家。

據了解，66歲劉翁長年獨居，有輕微失智情形，但沒有掛愛心防走失手鍊。警方呼籲，若家中長輩有失智疑慮，務必到戶政事務所幫長輩換一張有近照的身分證，另也能申請防走失QRcode標籤及防走失手環，有利警方協助走失長者找到回家路。