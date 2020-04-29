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保險箱金條失竊客戶無法證明存入 提告法院判農會免賠
宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方報案，目前不排除內部人員所為，正調閱監視器偵辦。
新北市中和區農會在2012年間，也曾因客戶自稱發現保險箱內「金條不見了」而挨告，後來法院審理後，認為客戶無法證明曾經放入金條、保管箱並未被打開、警方調查也沒發現竊盜跡證，判決中和農會免賠。
當時有1名蔡姓男子，聲稱從民國87年便向中和區農會員山分部租用保管箱，他自稱於100年7月28日將2條各重5兩、當時市價約58萬元的金條存入保管箱，但是到了隔年6月7日開啟時，卻發現金條不翼而飛。
蔡男報警並向農會調閱監視器畫面，未料監視器系統竟從101年2月16日至3月26日故障，因此提告要求中和農會賠償。
農會當時認為蔡男無法提出確實曾放入金條的證據，且事後已將硬碟修復後的監視影像交給警方，加上保管箱鑰匙共有2把，1把交給承租人持有，1把由承租人與出租人共同加封後，留存於出租人保管；中和農會因此認為並未失職。
警方鑑識調查後，不僅在農會查無任何竊盜跡證，且農會封存的保管箱鑰匙也沒被打開使用過。後來新北地院於2013年審結認定中和農會員山分部並無疏失，駁回蔡男請求，判決中和農會免賠。
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