影／火災警報有響 基隆旅館竄濃煙50多人急疏散
基隆市孝三路一間旅館今天上午發生火警，從房間竄出濃煙，附近民眾發現趕緊報警，由於台北林森北路錢櫃才剛發生重大慘劇火災意外，逃出民眾說，警報器有響，大家聽到後就趕緊衝下樓逃命，消防局也趕至疏散，旅館員工、大樓民眾共50多人都安全疏散。消防局調查發現起火點在電視機附近，疑電線走火，已採證調查起火原因。
基隆市消防局今天上午10點30分獲報，孝三路一間旅館竄出濃煙，出動信二、仁愛、中山分隊等30多消防員及10多輛救災車趕至，發現起火點在該旅館內某間房間，員工已先行用滅火器撲滅，員工拿毛巾沾水掩鼻，從樓梯間逃生，消防人員協助遭樓疏散同棟大樓住戶，並逐間搜索進行確認有沒有人員受困。
消防人員說，在疏散過程中，有聽到警報器警鈴聲響，因此逃生疏散迅速，疏散50多人員都沒有大礙。起火旅館位在3樓，同棟為7樓建物，其他樓層有報關行、船代公司等。
警方說，據了解，旅館火警當時沒有房客居住，只有員工上班，都安全逃出，其他樓層民眾也都沒有事。
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