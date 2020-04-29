保險櫃未遭破壞 樹林農會30多年前也曾發生離奇竊案

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方報案，目前不排除內部人員所為，正調閱監視器偵辦。

樹林區農會於新北市改制前在民國77年也曾發生一起離奇的重大竊案，任職農會信用部職員陳姓及黃姓男子二人，從設置在樹林家畜市場收取毛豬交易款共1630萬餘元，因適逢周末，無法存入家畜市場帳戶，也無法放入農會設有自動警報系統的大金庫內，只好暫時放在農會總幹事辦公桌旁的值夜班寢室內的小型保險櫃。

隔天一早陳男上班走進值夜室內打開保險櫃，欲取出前一天放進去的1600多萬元，赫然發現鉅款不翼而飛，嚇得立即報警。警方追查發現值夜室的門窗並未遭到破壞，保險櫃也關好鎖住，案情頗為離奇。

農會指出，每次前往家畜市場收取款項，都由信用部兩人一組輪流前往，平時收回來的款項都馬上存入家畜市場帳戶裡，但假日或周末下午則寄放在值夜室內的保險櫃，到了上班時立即取出存入家畜市場帳戶，在門窗、保險櫃完整的情況下會發生這件重大竊案，令人感到十分納悶。

警方當時調查，樹林農會值夜室內的保險櫃是雙門式，必須兩把鑰匙同時使用才能打開，且鑰匙都由前往家畜市場收款人員保管。由於門窗、保險櫃均未遭破壞，顯然也是熟悉農會內部作業人員所為，或者保險櫃鑰匙早被內部人員仿造，再串通外人，利用值日人員疏忽之際潛入農會行竊。