影／稱打110會層層轉報 永和警分局接市長電話後今改口

新北市永和警分局日前有員警到場處理聚眾鬥毆案，卻反責怪報案民眾「為何撥打110報警不打派出所電話」，讓民眾傻眼，永和分局昨天回覆「是為避免民眾透過110報案，案件遭層層轉報」，今天卻因此事遭市長點名批評「分局長回應欠佳」，警分局因此於今天改口，稱「110就是即時報案電話」。

新北市長侯友宜今天上午在市政會議即將結束時，提到永和警分局莫名其妙的回覆讓他覺得難過，「分局長恐怕你要受教育吧」，他認為民眾碰到事件打110非常正確，沒有要層層轉報的事情，不能推拖也沒有任何理由，他也已經致電給分局長謝宗宏，說明謝是錯的。

侯友宜還點名文化局長龔雅雯、警察局長陳檡文，問他們知不知道住家附近派出所電話，兩人遲疑後都表示不知道。

永和警分局因此於今天改口，發佈聲明回應本分局呼籲110就是即時報案電話，民眾任何需要警方協助或報案，請直接撥打110，全部服務救急到位。分局並表示，針對員警言詞不當，已對有關人員進行行政申誡懲處。