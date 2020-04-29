別讓荷包大失血！ 中警下月5日台中車站違停大執法
台中車站、轉運中心、國光客運站等地點，因是交通樞紐，周邊常有市民檢舉機車違停亂象，台中市第三警分局為維護台中車站周邊的交通秩序，將從下月2日在車站周邊道路畫設紅線，經宣導3天後，5日在台中車站周邊道路交通大執法，針對違規停車取締，連續強力執法3天，第三警分局表示，本月27日已展開宣導，下月5日啟動執法，呼籲市民依規停車，避免荷包失血。
台中市第三警分局表示，台中車站地下室已設有汽、機車收費停車場，還提供前30分鐘臨停免費的優惠措施，車站周邊道路也有路邊收費停車格，但近來仍有不守法的民眾，認為台中車站天橋下方車（兼）道路周邊為可停車廣場，長期將汽機車停放該處，嚴重影響火車站周邊道路交通秩序。
第三警分局指出，為維護市容景觀及解決停車亂象，市府交通局配合相關路權單位辦理聯合會勘後，將在5月2日針對台中車站車（專）兼道至武德街、新民街路段，畫設禁止臨時停車線，畫設完紅線後，有3天的宣導期，並從5日起展開連續3天的取締。
第三警分局表示，分局已在27日起連續一週針對停放該地點車輛，張貼勸導單並發布新聞，提醒車主不要再將愛車停在該處，以免受罰。執法開始後，警三分局將申請市府交通局支援大型機車拖吊車協助警方執法拖吊。
第三警分局提醒，台中車站周邊道路一向是分局交通執法重點路段，請民眾多加利用台中車站附近汽、機車停車場依規停車，不要貪圖方便違規停車，因小失大，違者將處600至1200元罰鍰。
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