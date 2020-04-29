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侯友宜：公安沒有比例原則 我的原則就是確保民眾安全

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜強調公安沒有比例原則，他的原則就是確保民眾安全。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜強調公安沒有比例原則，他的原則就是確保民眾安全。記者施鴻基／攝影

台北錢櫃大火，死傷者包括新北市民。市長侯友宜今天表示，公安一律採最高標準，可給改善期，但執行沒有寬容餘地，關消防設備情節嚴重可勒令停業，「公安哪有比例原則？確保民眾生命安全就是我的比例原則」。

新北市府今天市政會議，會議結束前各局處針對錢櫃大火說明處理情況。

社會局長張錦麗說，大火受害者有46人設籍新北，已經訪視27人，醫院難因防疫不易進入，本周應可全面訪視完。目前家屬及當事人希望市府協助釐清火災權責，協助法律訴訟求償及職災求償。勞工局長陳瑞嘉指新北死者之一是勞工，將提供30萬元慰助金。

消防局長黃德清說，新北市列管甲類場所包括醫院、視聽業者共6818家，半年檢查一次，發現公安疑慮問題會要求改善，不然可勒令停業，也會加強宣導務必提出施工中防護計畫，結合工務局審核。

法制局長吳宗憲說，錢櫃大火的民刑事訴訟可提供協助，台北市消保官今天下午邀請錢櫃與會，將討論過失致死和過失傷害賠償。

因先前蝶戀花事故時，有家屬和傷者感覺市府關懷是種騷擾，所以過失致死家屬及重傷者會主動關懷；輕傷傳簡訊通知，或做筆錄時由社工或警察代轉給消保官聯絡方式，隨時提供協助。

侯友宜說，每次公安事故都可以學到很多，事件發生後，各單位往往不斷檢討省思，避免重蹈覆轍，神話、快樂頌KTV引發的重大眾人記憶猶新，但政府雖有進步，卻依然無法阻絕悲劇，案子背後哪些是長期忽略，申報、施做現場處理都要思考，引以為戒。

他說，新北市甲類營業場所不是只有KTV，全都要警戒，公安不能手軟，否則造成傷痛將無法面對苦難家屬，這次錢櫃大火，有46人是新北市民，其中3人死亡，很多刻骨銘心的痛都有責任義務全面、從嚴檢視公安。

侯友宜說，公安一律採最高標準，可給業者改善期，但執行沒有寬容餘地，關消防設備情節嚴重可依行政執行法第36、39條勒令停業，「公安哪有比例原則？確保民眾生命安全就是我的比例原則」。

他要求市府也要嚴肅面對，除了近7千家甲類業者，娃娃車、補習班和公安有關也都要掌握，站在消費者立場多把關，警惕教訓，落實並嚴格執行，不能放鬆。

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