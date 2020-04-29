影／62歲賓士男撞死人肇逃影像曝光 後照鏡成破案關鍵

桃園市蘆竹區八德一路24日凌晨發生一起死亡車禍，51歲曾姓男子在八德一路旁，下車準備打開自小貨車副駕駛座車門時，突然一輛賓士轎車由林口往蘆竹方向飛速行駛直接撞上，曾男飛出約10多公尺摔落倒地傷勢嚴重，消防員緊急將他送醫急救仍告不法，肇事者逃逸，蘆竹警方今天上午表示，發生車禍後封鎖現場採證，在事故附近發現一個掉落的汽車右照後鏡，警方調閱監視器過濾比對，終於查出62歲陳姓車主肇事，將他依過失致死、肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方指出，曾姓男子本月24日凌晨將自小貨車停靠在蘆竹區八德一路民宅旁，他下車準備打開小貨車副駕駛座車門拿東西，突然一輛賓士轎車從林口往蘆竹方向後方高速撞上，曾男飛落路中倒地傷重不起，陳姓駕駛先黑夜肇事逃逸，由於現場地處偏僻路段，深夜光線昏暗，監視器拍下車禍撞擊畫面，現場無人目擊。

警方封鎖車禍現場擴大蒐尋，事故現場附近發現一個掉落的汽車右照後鏡，上面刻印某汽車廠牌標誌，蘆竹交通分隊警員雷秉皓立即調閱相關路口20支監視器過濾比對經過車輛，終於查出肇事車輛，警方循線前往蘆竹陳姓男子住處，當場看到他的轎車右前方撞擊受損、右照後鏡不見。