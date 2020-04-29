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影／62歲賓士男撞死人肇逃影像曝光 後照鏡成破案關鍵

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區24日凌晨車禍一人不治，警方現場蒐證查出掉落右照後鏡，過濾比對監視器循線查獲陳男賓士轎車右照後鏡不見（見圖），肇事明確。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區24日凌晨車禍一人不治，警方現場蒐證查出掉落右照後鏡，過濾比對監視器循線查獲陳男賓士轎車右照後鏡不見（見圖），肇事明確。記者曾增勳／翻攝

桃園市蘆竹區八德一路24日凌晨發生一起死亡車禍，51歲曾姓男子在八德一路旁，下車準備打開自小貨車副駕駛座車門時，突然一輛賓士轎車由林口往蘆竹方向飛速行駛直接撞上，曾男飛出約10多公尺摔落倒地傷勢嚴重，消防員緊急將他送醫急救仍告不法，肇事者逃逸，蘆竹警方今天上午表示，發生車禍後封鎖現場採證，在事故附近發現一個掉落的汽車右照後鏡，警方調閱監視器過濾比對，終於查出62歲陳姓車主肇事，將他依過失致死、肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方指出，曾姓男子本月24日凌晨將自小貨車停靠在蘆竹區八德一路民宅旁，他下車準備打開小貨車副駕駛座車門拿東西，突然一輛賓士轎車從林口往蘆竹方向後方高速撞上，曾男飛落路中倒地傷重不起，陳姓駕駛先黑夜肇事逃逸，由於現場地處偏僻路段，深夜光線昏暗，監視器拍下車禍撞擊畫面，現場無人目擊。

警方封鎖車禍現場擴大蒐尋，事故現場附近發現一個掉落的汽車右照後鏡，上面刻印某汽車廠牌標誌，蘆竹交通分隊警員雷秉皓立即調閱相關路口20支監視器過濾比對經過車輛，終於查出肇事車輛，警方循線前往蘆竹陳姓男子住處，當場看到他的轎車右前方撞擊受損、右照後鏡不見。

警方表示，當一拍照比對下現場右照後鏡，查出陳姓男子就是死亡車禍肇事者，陳男到案製作筆錄辯稱，當時天黑昏暗沒有看到自小貨車，僅感到車身有一陣震動，坦承未下車查看。警方根據現場肇事遺留右照後鏡等佐證，將陳男依過失致死、肇事逃逸罪嫌函送檢方偵辦。

桃園市蘆竹區24日凌晨車禍一人死亡，警方現場蒐證（見圖）查出掉落右照後鏡，過濾比對監視器破案，查獲陳姓肇事者依法究辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區24日凌晨車禍一人死亡，警方現場蒐證（見圖）查出掉落右照後鏡，過濾比對監視器破案，查獲陳姓肇事者依法究辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區24日凌晨車禍一人死亡，警方在現場查到掉落右照後鏡（見圖）過濾監視器破案，查獲陳姓肇事者依法究辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區24日凌晨車禍一人死亡，警方在現場查到掉落右照後鏡（見圖）過濾監視器破案，查獲陳姓肇事者依法究辦。記者曾增勳／翻攝

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