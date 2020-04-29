永和警分局批報案人 侯友宜點名分局長謝宗宏回應不當

新北市永和區月初發生群毆事件，附近民眾撥110報案，卻遭員警訓斥。市長侯友宜今天震怒點名員警須再教育，警分局長謝宗宏回應也欠佳，批各單位平日單一窗口說的很神，結果民眾求助卻推托拉，他要求永和警分局檢討改進。

永和區民有街4日晚間發生鬥毆事件，民眾撥110報案，警員到場卻顧問報案人「為何不打派出所電話」，還出言訓斥，報案人投訴後，永和警分局聲稱撥110要層層轉報，打派出所電話處理起來比較快。

但警界人士透露，由派出所受理可以大事化小，但110報案卻需要列管追蹤回報，可能是員警不滿報案人的主因。

市長侯友宜今天在市政會議即將結束時，點名文化局長龔雅雯、警察局長陳檡文，問他們知不知道住家附近派出所電話，兩人遲疑後都表示不知道。

侯友宜說，民眾遇到事情，通常直覺就撥110或119，警方接獲民眾報案，如果要求民眾打派出所電話，而不是110，簡直匪夷所思，令人傻眼，警分局莫名其妙的回應他覺得很難過。

「基層就算了，幹部怎麼也這麼回答？」他點名永和分局長說，民眾的小事，都是市府的大問題，他曾說過三不管就是新北市府管，就是侯友宜管，市府各單位不可推卸任何事，「就算不是你的事，也要先接起來，後面再協調。」

他說，尤其緊急報案的事都由單一窗口受理，有問題內部再協調，一個電話能解決，就不要透過公文會來會去，手機在車上看電子公文就可解決，完全是態度問題。一旦發生問題，就要帶頭解決，等到全部掌握，也許就太慢了。

侯友宜直言「分局長恐怕你要受教育吧」，他認為即使交通隊接獲失竊報案，也要先受理再轉給刑事單位接手，「民眾碰到事件打110非常正確」，沒有要層層轉報的事情，不能推拖也沒有任何理由。

他說，永和警分局處理不適當，而且回應更不恰當，他已經致電謝宗宏，明講謝是錯的，新北市沒有大小事之分，受理就要扛起責任來，窗口就是110。至於謝宗宏或永和警分局是否會受懲處，侯友宜則表示該檢討，該怎麼做就怎麼做。