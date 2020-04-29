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19歲不孝兒謊稱遭綁架詐騙母親3萬元 新莊警2小時破案

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
王男假扮歹徒傳Line詐騙自己的媽媽，只因欠債3萬卻反讓自己吃上詐欺及誣告罪嫌。記者巫鴻瑋／翻攝
王男假扮歹徒傳Line詐騙自己的媽媽，只因欠債3萬卻反讓自己吃上詐欺及誣告罪嫌。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區日前發生一起自導自演擄人勒贖案，竟是不孝兒覬覦母親的錢財，謊稱遭到綁架，逼母親付贖金贖人，愛兒心切的母親心急如焚，急忙籌出贖金並秘密報警，警方接獲擄人案不敢大意，立刻出動警力追查，卻發現根本沒有綁架，僅花2小時就順利破案，同時將不孝兒依詐欺、誣告罪嫌送辦。

連媽媽都騙的王姓男子（19歲），24日下午2點25分，先是用自己的手機傳Line給45歲的媽媽稱「媽救命⋯他們要把我帶走！」，讓母親還以為兒子是在開玩笑，立刻回了句「什麼啊」並撥打兒子手機，卻馬上遭掛斷，隨後51分又收到王男以歹徒的口吻傳Line稱，因為王男欠3萬元債務而遭押走，不付錢就不放人，還撂下狠話「3萬元保你兒子一隻手！」。

母親看到歹徒如此凶狠，擔心愛兒遭綁會被撕票，急得像熱鍋上的螞蟻，立刻依照歹徒指示前去匯款到王男的帳戶，但途中經過新莊警中平派出所時，馬上奔入所內向警方求救，員警吳皇宗、王柏勝、林家佑獲報後不敢大意展開追查，卻透過實時監視器追蹤發現王男人根本沒事，還騎車出現在板橋、新莊一帶。

警方隨即出動圍堵王男要釐清狀況，在中港路上將他攔下，才知道這起綁架案根本是他自己一人分飾兩角，自導自演的詐騙案；王男向員警坦承犯行，並解釋是因在外欠債3萬元，才會想用遭擄人勒贖的方式讓媽媽掏出錢來還債，卻不知這樣的行為已傷透母親的心。

因王男的行為已經觸法，遭警方帶回警詢後，被依詐欺及誣告等罪嫌函送法辦；新莊警分局則表示，希望年輕朋友面對困難時能用更冷靜、成熟的方式面對，千萬不要因糊塗以身試法留下前科，更造成社會資源的浪費。

警方透過監視器追蹤王男的機車，發現他案發當下在新莊、板橋一帶出沒。記者巫鴻瑋／翻攝
警方透過監視器追蹤王男的機車，發現他案發當下在新莊、板橋一帶出沒。記者巫鴻瑋／翻攝

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