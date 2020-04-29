影／夫妻吵架夫持刀刺死妻再自殺 警噴辣椒水制止逮人

台中市沙鹿區今天發生夫殺死妻命案，男子與妻吵架，涉嫌拿刀刺死妻，再自殺，警方趕到現場對男子噴辣椒水制伏，仍造成一死一傷不幸。

今天凌晨1點13分， 清水分局明秀派出所接獲民眾報案有夫妻吵架案，立即派員前往，發現現場門窗內鎖，看見呂姓女子躺在地上，在旁李姓男子持刀作攻擊狀，警方即破窗進入屋內，為制止男子行為，李男見警方到場，持刀往腹部自戕，警方以辣椒水制止後，並通知救護車到場將雙方送醫救治，呂女送醫後不治，李男仍在救醫中。

李男與呂女為夫妻關係，命案原因警方仍在調查釐清中。

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