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日本「染疫警察」事件簿：從教場到警視廳的治安病倒

錢櫃火警多人死傷 北市成立免費法律諮詢窗口

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市林森北路錢櫃KTV本月26日發生火警，消防人員救出54人送醫，5人不治。圖／報系資料照。記者黃義書／攝影
台北市林森北路錢櫃KTV本月26日發生火警，消防人員救出54人送醫，5人不治。圖／報系資料照。記者黃義書／攝影

錢櫃KTV林森店26日上午發生火警致多人死傷，北市法務局將召開協商說明會議，並組成律師團，建立單一諮詢窗口，洽請法律扶助基金會提供免費法律諮詢服務。

法務局指出，目前已組成律師團作為法律顧問，建置單一窗口供受害者及其家屬諮詢法律疑義，在北市可直撥「1999」轉7812或1028，外縣市則可撥打(02)2720-8889 轉7812或1028；此外也與新北市政府法制局合作，居住新北市的市民，可撥打諮詢專線：(02)2960-3456轉5137詢問。

法務局指出，針對此事故，第一時間已請富邦產物保險公司釐清公共意外責任險之理賠要件及後續理賠作業程序，並將召開業者與受害者及其家屬間之協商說明會議。法務局也已洽請法律扶助基金會，針對此事故受害者及其家屬，提供免費電話法律諮詢及申請法律扶助之服務。有需求者可於週一至週五上午9時至12時30分、下午1時30分至5時，撥打該會法律諮詢專線：412-8518轉2(手機請加02)。

錢櫃

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