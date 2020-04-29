海洋悲歌再度上演！又一鯨豚魂斷金門岸際

一隻成年的鯨豚昨天被發現不幸擱淺死在金沙鎮狗嶼灣岸際，金馬澎分署第九岸巡隊第一機動巡邏站發現，立刻通報水試所到場處理，這隻死亡鯨豚無明顯外傷，死亡原因不明，由於已是今年金門地區第8起鯨豚不幸擱淺岸際死亡案，後續交由金門縣政府水產試驗所採樣冰存。

第一機動巡邏站今天表示，昨執行巡邏勤務時，在金門縣金沙鎮狗嶼灣岸際沙灘處發現1隻死亡鯨豚屍體，隨即通報金馬澎分署第十二巡防區，轉報金門縣政府水產試驗所及野生動物救援暨保育協會人員協處。

經獸醫比對該鯨豚品種為「露脊鼠海豚」，從外觀判斷應為成體，這隻鯨豚外觀腫脹，已皮膚脫落，長約163公分、寬約90公分。有研究價值，因無法判斷真正死因，後續由水試所人員帶回進一步檢查。