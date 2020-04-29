五結鄉農會驚傳保險箱大批金條金飾遭竊 疑監守自盜

宜蘭五結鄉農會驚傳保險箱內貴重物品失竊，最近一周陸續有民眾發現包括金飾、金條等不翼而飛，損失至少上百萬元。昨天下午向警方報案，目前不排除內部人員所為，正調閱監視器偵辦。

已知有4人發現保險箱的貴重物品不見，五結農會有6、700個保險箱，用戶必需有感應卡、密碼、鑰匙才能開箱，外人進入行竊的機率不高，警方已掌握特定對象。

五結鄉農會最近發現40幾個保管箱的封條有異，針對這些有異樣的保險箱，農會信用部很低調，一周來個別通知民眾換新鑰匙。

昨天下午有人前往辦換新鑰匙手續時，竟然發現放在保管箱內的金飾及貴重物品全部不見了，向警方報案，才知幾天前也有人發現失竊。報案人說，以為保險箱很安全，已有10年沒有去打開，沒想到竟然發生這種事。

據了解，五結鄉農會日前曾開除一名30幾歲的員工，被懷疑為監守自盜，目前已知4名被害人，是否還有其他人？農會正清查中。