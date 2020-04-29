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影／父攔警車護送懷孕女兒急送醫院 胎兒不保仍謝警

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
男子開車攔下台中清水警車，警車前導急送男子的懷孕女兒到醫院。圖/警方提供
男子開車攔下台中清水警車，警車前導急送男子的懷孕女兒到醫院。圖/警方提供

台中清水警方晚上開車巡邏，竟被一輛轎車攔下，車內男子急求救，他懷孕女兒腹部大量出血，員警立即開車前導，護送到醫院，民眾昨上網PO文感謝，網友也提到自己被警車護送經驗感激，但這次送醫孕婦沒保住胎兒，警方說遺憾。

中市清水警分局三田派出所所長陳俊佑、警員吳志偉4月23日晚上10點巡邏勤務時，經清水區中華路491號前，右方突然駛出一輛轎車，乘客座女性民眾搖下車窗神情慌張的向警方表示「警察先生可否麻煩一下」。

經驗老道的所長陳俊佑立即想應該是需要警方協助就醫，警方下車後，駕駛張男表示，女兒下腹部大量流血需要緊急送醫，請求警方協助開道送醫，警方立即即開啟警報器開道奔馳至梧棲童綜合醫院，原15分鐘路程縮短至4分鐘抵達就醫，雖然該懷孕女子就醫後，因大量出血造成小產，張男仍十分感謝三田所員警在急需救助時伸出援手。

張男表示，女兒因懷孕數週，23日晚上突然肚子痛，便和妻立即開車載女兒準備前往梧棲童醫院救醫，行經清水區中華路段，女兒下腹部開始大量出血，張與妻開始著急緊張，恰遇前方巡邏員警，在不得已的情形下，攔下警車，請警方幫忙開道送醫。

他說没想到，警方聽到後，提醒一句「注意開車安全」，隨即上車鳴警報器幫忙開道，感謝警方幫忙讓女兒能即時就醫。

網友在梧棲童醫院看見警方開道救護，拍下影片，昨上網PO文感謝警方開道及陳所長親自護送，網友紛紛留言讚揚警方，有網友留言「謝謝三田派出所，前年我的弟弟在國道四號没有呼吸心跳，也很感謝當時的一名值班員警開道，雖然至今我仍不知道您的姓名，但仍充滿感謝。」，另有網友留言表示「看到好幾則關於清水三田所所長、員警們積極協助民眾，真的值得讚許，辛苦你們了」。

三田派出所長陳俊佑表示，派出所位於清水區中華路上，南來北往車輛主要交通道路，因此，時常有民眾前來請求協助，警方也會本著為民服務精神提供協助，警車開道具有一定危險性，警方遇急迫緊急事故，會伸出援手盡全力積極援助，但也不是每一次都有美好的結果，此次，未成功搶救腹中胎兒深表遺憾。

他也呼籲，民眾若有緊急就醫情形，建議通知具有專業救護人員及救護器材的救護車前往協助，路途中才能給予必要救護。

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